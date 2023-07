"¿Sabes hacer el cocodrilo?" Alejandro no se entera de la pregunta de Andrea en plena cita de First Dates

Alejandro y Andrea durante su cita en ’First Dates’ / Cuatro

Andrea y Alejandro parecían no congeniar al principio de la cita. Andrea confesó durante el programa que le gustan los chicos divertidos, morenitos y un poquito más altos que ella. Mientras que Andrea le ha gustado a primera vista, su cita no ha pensado lo mismo sobre ella cuando la ha visto.

'First Dates’ suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates’ junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

La cita de Andrea y Alejandro

Andrea ha confesado que le gustan los chicos divertidos, morenitos y un poquito más altos que ella. Pide un requisíto y es que tenga coche, ha confesado que "siempre me tocan los que tienen patinete". Ella se esperaba a un chico de espalda más ancha, pero no ha visto mal a Alejandro. Eso sí, no pensaba que tuviera 33, "yo le echaba 40", confesaba Andrea.

Alejandro, asegura que le conocen por 'El Empotrador' y es que afirma ir como si no hubiera cerrado el cajón. Al ver a su cita ha opinado que era una chica mona, pero no para tirar cohetes como él "no vamos a pedir peras al olmo".

El transcurso de la cita

Durante la cita ha salido el tema sexual y Andrea le ha dicho a su cita que para ella es muy importante que sus parejas hagan bien 'el cocodrilo'. Alejandro se ha quedado loco y no sabía lo que le estaba diciendo. Y es que Andrea ha asegurado que algunos empotran muy bien, pero no saben hacer el cocodrilo y hay que saber hacer bien todas las cosas “es como barrer y no fregar”.

Alejandro no había entendido mucho a lo que se quería referir Andrea, sin embargo, ha tenido claro que "para hacer tortilla hay que romper los huevos". En el reservado ambos han dado el paso y han estado muy a gusto.

Los dos han tomado la decisión de que tenían que tener una segunda cita. Además, Andrea le ha dicho a su cita que tiene que comprobar cómo se le daba de bien o mal el cocodrilo a Alejandro.