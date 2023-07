Fer le pide a Roberto Leal el mismo trato en Pasapalabra: "A mí no me dices estas cosas"

Fernando Castro, antes de enfrentarse a la silla azul en Pasapalabra.

2 Se lee en minutos D. Muñoz



Fernando Castro ya lleva 40 programas de Pasapalabra y 19.800 euros acumulados. Ya ha reconocido que su objetivo es volver cada día a concursar para poder luchar por el bote, pero eso no quita que muestre su buen humor y cada vez haya más confianza con Roberto Leal, como s pudo ver con el vacile que le hizo al conductor de Pasapalabra cuando le presentó junto a los famosos.

Moisés y Fer están protagonizando un duelo que vuelve a mostrar la rivalidad y la amistad que puede haber en Pasapalabra. Con un bote que ya supera el medio millón de euros, los dos concursantes siguen acumulando tardes en uno de los programas más vistos de la televisión.

Desde el año 2000, Pasapalabra es uno de los concursos más longevos de la televisión y la audiencia no falla tarde tras tarde en Antena 3. La simpatía de Roberto Leal y el desparpajo de los concursantes son la huella de un programa que mantiene intacto su éxito.

¿Cuántos años tiene Fer de Pasapalabra?

El currículum de Fernando Castro es espectacular y más teniendo en cuenta que es uno de los concursantes más jóvenes que han tenido éxito en Pasapalabra. A sus 28 años el gallego es un intelectual que ya ha demostrado su capacidad a nivel europeo.

Fer llegó a Pasapalabra con mucha timidez pero poco a poco se va soltando, y se nota en su relación con Roberto Leal. El presentador del concurso más visto de la televisión siempre intenta sacar el otro lado de Fer y Moisés Laguardia y con el gallego cada vez le es más fácil.

Noticias relacionadas

"A mí no me dices estas cosas". Así le recibió Fer a Roberto Leal tras superar la silla azul y el presentador de Pasapalabra bromeó con los 28 años que tiene Fer y por ser el más joven de la mesa. A su lado estaba Loreto Valverde y le dijo "seguro que no conoces ni su risa. Te lo vas a pasar muy bien, eso seguro".

En el Rosco, Moisés Laguardia y Fer volvieron a asegurarse su participación un día más y firmaron las tablas. La silla azul pesa y ninguno de los dos se la jugó porque no tenían opciones claras. Pasapalabra seguirá un día más con Moisés Laguardia y Fernando Castro.