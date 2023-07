Lluvia de críticas a Diego Matamoros por su comentario machista sobre Adara Molinero

1 Se lee en minutos Redacción



Diego Matamoros se ha convertido en el protagonista de las redes sociales por un hecho algo controvertido. El hijo de Kiko Matamoros ha recibido numerosas críticas a través de las redes sociales por un desafortunado y machista comentario que ha realizado sobre Adara Molinero en post subido por Rodri Fuentes, expareja de la subcampeona de 'Supervivientes 2023'.

Para ser más exactos, Fuentes subió un post con su actual pareja, Marta Castro, en el estreno de la película de 'Barbie', que fue criticado por muchos seguidores de Adara en los comentarios, que llegó a contestar Matamoros, uno de sus más íntimos amigos.

"¿Lo dices por la tía que va a cada reality a trincarse a uno nuevo? Vaya panda sois, bendito Rodri lo que ha aguantado de esa desequilibrada. ¡Al cielo directo este señor!", aseguró el exparticipante de 'Supervivientes' sin mencionar el nombre de Adara.

Noticias relacionadas

Este comentario no pasó desapercibido entre los seguidores de Adara Molinero, que no dudó en contestar a Diego Matamoros a través de sus cuentas de Twitter. "Me niego a callarme con el comentario del sinvergüenza de Diego Matamoros. Eres un machista asqueroso y se te debería caer la cara de vergüenza", aseguró un adarista en Twitter.

"Tu amigo es bastante mayorcito para defenderse solo. Vaya educación tienes para permitirte hablar así de alguien. ¿Hablas tú, que engañabas a Estela (Grande) en discotecas y con el historial que tienes? Desequilibrado tú con tus celos a tu novia", aseguró otro usuario en Instagram.