Carlos Sobera habla de una cita de 'First Dates' y lanza un mensaje: "Está bien servido"

Noa y Nacho parecían no conectar al princpio de la cita, sin embargo, todo ha dado una vuelta de 180º grados después de que la cita terminara. Noa confesaba que era una chica muy complicada y Nacho ha confesado que no le gustaban las cosas fáciles y siempre ha tenido la coña de "la que me mande para el psicólogo"

'First Dates’ suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates’ junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

La cita de Nacho y Noa

Noa ha confesado haberse preparado de punta en blanco para venir a ‘First Dates’, pero confesaba que “soy una choni, me pongo las pestañas por aquí y voy en chándal”. Le ha confesado a Carlos Sobera que está obsesionada con las narices grandes de los hombres “a mí, bien grandes las narices”. “Si tienes las narices grandes, vas a tener grande el miembro, destaca el grosor”.

Nacho, su cita, es un tipo de altura y se define como una caja de sorpresas. Confiesa que nadie se cree que sea ingeniero, "piensan que soy de letras o un nini”. Además, ha confesado que no sabe si se quiere dedicar a la ingeniería, no lo ve atractivo.

El transcurso de la cita

Nacho le ha dicho que su tiempo libre era para quedar con los colegas porque la carrera se le estaba atragantando un poco y no tenía mucho tiempo. Noa ha sentido que lo suyo no iba a salir bien porque ella es muy, muy celosa y no le gusta que su pareja salga de fiesta. Él es cero celoso y ella no era capaz de opinar que no se comiera la cabeza si su pareja salía de fiesta.

Noa ha dicho que ella era una chica muy complicada, pero él no se ha asustado porque no le gustan las cosas fáciles y siempre ha tenido con sus colegas la coña de “la que me mande para el psicólogo”.

La decisión final

El joven le ha dicho en el confesionario que no le gustaba el tema de los celos, pero que creía que podían encontrar un punto medio en una segunda cita. Noa le ha confesado que también tenía dudas, pero que le había gustado mucho la cita y de lo que habían hablado y que quería repetir y ver qué pasaba.

Ambos han quedado en volver a verse pronto y tener una segunda cita.