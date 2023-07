La cita de First Dates más subida de tono del verano: “Solo nos falta la habitación del amor”

La decisión final de la cita de Marcos y Leticia en el programa de ’First Dates’ / Cuatro

3 Se lee en minutos D. M.



Leti Espagueti y Marcos han tenido una cita en 'First Dates' y ambos han tenido la sensación de que ya se habían visto antes y se conocían. Leticia ha confesado que ha tenido varias relaciones y asegura que a ella se le conoce rápido "soy una tía guay, busco a una persona agradable y simpática". Marcos por su parte ha confesado haber estado con muchas chicas, pero que ya es hora de encontrar una estabilidad.

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

La cita de Leti y Marcos

Leticia y Marcos han empezado con muy buen pie su cita en el programa. Leticia, alias 'Leti Espagueti, la reina del confeti', así se denomina ella, trabaja de camarera en Ibiza y que por eso le llaman así. "Me llaman así porque en verano me quedo muy delgada y porque siempre que salgo de fiesta me paso por el chino para comprar un cañón de confeti".

Marcos, vive en Ibiza y asegura que mola "se vive bien, hay buenas playas, chicas guapas, fiesta". Asegura que ha estado con muchas chicas, pero "he sido muy golfo y necesito encontrar ya una estabilidad en mi vida". Es encargado de un local en la zona de San Antonio.

El transcurso de la cita

El soltero le ha dicho que vivía solo, pero que estaba teniendo muchos problemas para encontrar camareros porque los alquileres en Ibiza estaban por las nubes y la gente no podía ir "1.000 euros una habitación". Leticia ha aprovechado para decirle que delante de él tenía a una camarera con ganas de trabajar.

Leti le ha contado que había estado muchos años con pareja y que luego había tenido una segunda relación. Marcos ha sido un ligón y hace seis años que no tiene nada formal, pero ha llegado un momento en el que quiere ser un poquito menos canalla y no llegar soltero a los 60.

Subida de tono

En el tema del sexo, Leticia le ha dicho que ella era muy disfrutona y que le gustaba mucho, algo que él ha sentido. De hecho, la cita ha comenzado a calentarse y cuando él ha soltado un “solo nos falta la habitación del amor” y le ha preguntado por su postura favorita, ella ha tirado del freno de mano “Marcos, que se nos va a de las manos”.

Su cita le da calabazas

Noticias relacionadas

Ambos se han dicho en el confesionario que se lo habían pasado bien, sin embargo, al final de la cita ambos no habían salido con la misma sensación. Mientras que Leti Espagueti veía una posible pareja en Marcos, él ha sentido que ella no era su tipo de mujer “me la follaría una noche loca en Ibiza, pero me gustan las chicas con más pecho y más culo”.

Leticia se ha tomado bien que su cita le diera calabazas. Han seguido como amigos. Y quién sabe si Leticia acabará trabajando de camarera en el local de Marcos en Ibiza.