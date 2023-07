Bruno explicó cómo fue el encuentro con Carmen, una mujer de 93 años.

2 Se lee en minutos D. Muñoz



Mozos de Arousa ya tienen seguidores en casi cualquier rincón de España. La audiencia cada día está más entregada a Raúl, Borjamina y Bruno y su éxito en Reacción en cadena en las tardes de Telecinco con Ion Aramendi parece que va para largo. Los concursantes gallegos se emocionaron al recordar cómo fue el encuentro con Carmen, una abuela de 93 años, en una autoescuela de Vilagarcia.

El bote acumulado ya va por 217.609 euros. Casi 40 programas consecutivos y aún no ha llegado el trío que les mandé para casa en Reacción en cadena. Este lunes no pudieron sumar más dinero porque fallaron en la última palabra al no dar con "pardillo", pero se aseguraron un día más poder aumentarlo.

La simpatía de los tres jóvenes ha conquistado a los espectadores, que tarde tras tarde llevan viendo como 'Mozos de Arousa' encadenan una victoria tras otra desde el pasado 25 de mayo. El equipo lleva el récord de bote acumulado y sigue aumentando el dinero que quieren invertir en un local para su asociación.

Raúl, Borjamina y Bruno forman un equipo muy unido y lo dejan claro en la última prueba cada tarde de Telecinco.

Así fue el encuentro de Mozos de Arousa y Carmen, una abuela de 93 años

'Mozos de Arousa' se muestran muy naturales y ya es habitual que Ion Aramendi le pida a Bruno que dedique unas palabras a algún famoso que salga a relucir en el programa. El humor de Bruno ha conquistado a la audiencia y sus ocurrencias hacen reír a carcajadas al público. Y eso es lo que ha pasado con Carmen, una mujer a la que sorprendieron en Vilagarcia.

Bruno se está sacando el carnet de conducir y en una autoescuela de Vilagarcia tuvieron un encuentro de lo más especial. Carmen, una abuela de 93 años, se emocionó al ver a Bruno y al resto de concursantes de Mozos de Arousa.

Carmen es la mayor fan de Bruno y el gallego explicó cómo fue ese momento con su habitual desparpajo: "Como cuando Can Yaman fue a 'Hay una cosa que te quiero decir".

Raúl, Borjamina y Bruno ya hasta firman autógrafos fuera de Reacción en cadena. Ya casi se han convertido igual de habituales en las tardes de Telecinco que Ion Aramendi y la gente los reconoce por calle. Los gallegos se ganan cada tarde su continuidad en Reacción en cadena y la audiencia cada vez se lo está premiando más