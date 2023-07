"En el culo tengo 'arte' escrito": Esta ha sido la confesión de una soltera a su cita en 'First Dates'

Sara le enseña los tatuajes que tiene a Daniel, su cita en ’First Dates’ / Cuatro

2 Se lee en minutos D. M.



Sara y Daniel iban a velocidades distintas. Ella más tranquila y él a toda velocidad. Sin embargo, en su cita de 'First dates' han conseguido acompasar el ritmo y descubrir que tienen bastantes puntos en común, como su amor por los tatuajes.

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

La cita de Sara y Daniel

La cita de Daniel y Sara ha ido viento en popa y es que entre ambos han congeniado desde el primer momento. Ambos tenían la idea clara de que querían tener una segunda cita con su cita. A Sara le gustó desde el primer momento que Daniel parecía un chico muy abierto de mente que sabía escuchar.

A Daniel no solo le gustaron los tatuajes de su cita, sino que además, también le gustaron sus curvas cuando Sara le enseñó algunos de sus diseños por el cuerpo.

Y es que han descubierto que a ambos les encantan los tatuajes y Daniel no pudo evitar fijarse en que Sara tenía algunos en sus manos y ella le confesaba que tenía cientos. Él también pero ocultos. "Los míos la mayoría son visibles". "En el culo tengo 'Arte' escrito. Tengo otro en la costilla que me hice con mi hermana", confesaba la soltera.

Uno de sus tatuajes ha confesado que pone: "Love is love" porque es bisexual y el amor es el amor independientemente de como sea, relataba Sara. A Daniel le han gustado los tatuajes y también las confesiones que ha dicho su cita y e incluso ha confesado que "me encanta que tenga un piercing en la lengua y su visión en el amor", decía en el confesionario del programa.