Raúl, de Mozos de Arousa, le hizo una promesa a su novia Alba en Reación en cadena.

Raúl es el concursante más tímido de Mozos de Arousa, pero se lanzó con una declaración de amor a su novia Alba tras la petición de Ion Aramendi. Borjamina y Bruno son los que más hablan habitualmente y Raúl mantiene un perfil más tímido. Eso sí, el gallego dio un paso al frente para hacerle una promesa a su novia Alba cuando Mozos de Arousa sean eliminados en Reacción en cadena.

Mozos de Arousa no pudieron aumentar su bote de 202.734 euros tras 35 programas. La última palabra se les atragantó cuando luchaban por sumar a su acumulado casi 3.000 euros. La palabra era servicio, y la pista que no pidieron era Gracita Morales, pero Raúl, Borjamina y Bruno decidieron jugársela con "secreto". La palabra que buscaban era "señorito" y no pudieron sumar más dinero este jueves.

Borjamina, Raúl y Bruno forman un equipo imbatible hasta ahora en 'Reacción en cadena'. 'Mozos de Arousa' ya acumula más de 200.000 euros desde que iniciaron su participación en el concurso de las tardes de Mediaset y su propósito de tener un local está cada vez más cerca. La competencia directa de Fer y Moisés en Pasapalabra es de Villagarcía y su audicencia es sigue creciendo en las tardes de Telecinco hasta situarse en el 10%.

¿Cuál es la promesa de Raúl a su novia Alba?

Borjamina y Raúl son hermanos y Bruno es un amigo de la infancia. La conexión es total y se compenetran casi con la mirada. 'Reacción en cadena' pone a prueba a los concursantes con una prueba final que decide quién lucha por el bote y se queda para el siguiente programa. Ahí, dos concursantes tienen que decir una palabra cada uno para definir la palabra buscada y el tercero del equipo tiene que acertarla con las pistas. Los hermanos son los encargados de buscar la mejor definición y Bruno es el que descifra lo que le intentan decir.

Ion Aramendi siempre preguntan a los concursantes sobre qué harán con el dinero que ganen en Reacción en cadena. Bruno se irá a Australia y se quiere independizar, Borjamina es más precavido y lo gastará en pequeños viajes, y Raúl solo tiene claro que hará un viaje con un destino fijado. Aramendi le dijo a Raúl que le pidiese matrimonio a su novia Alba, pero el concursante gallego no quiso llegar a tanto.

"Casarnos, todavía no, pero a París, sí. Se que quieres ir y en cuanto terminemos aquí nos vamos a París", le dijo Raúl a su novia Alba. No se sabe hasta cuando estarán Mozos de Arousa en Reacción en cadena, lo que está claro es que la audiencia va subiendo en Telecinco y están enganchando a muchos seguidores.