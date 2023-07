Juan, el 'viudo negro' de First Dates: esta es la reacción de su cita al saber que sus parejas anteriores habían muerto

Juan y Nieves durante su cita en ’First Dates’ / Cuatro

1 Se lee en minutos D. M.



Juan ha dejado una de las historias de las que más se ha hablado en el programa y es que cuando se ha presentado a Carlos Sobera le ha confesado que sus amigos le llaman el 'viudo negro'. Una confesión que ha ejado inquietante al presentador del programa y también a su cita, Nieves.

Si hay un programa que ha dejado momentos desternillantes en los últimos años en la televisión es First Dates. Las citas para cenar en las noches de Cuatro han dejado verdaderas joyas y conversaciones que pasarán a la historia de la televisión, por lo absurdo o por dejar en evidencia a alguno de los comensales.

Tener solo unos segundos para conocerse y decir si quieres seguir conociendo a la otra persona fuera de la televisión es más difícil de lo que parece.

Las compatibilidades de los concursantes de First Dates

El programa suele tener buen tino para colocar a personas compatibles, con gustos y aficiones parecidas, pero, aun así, hay veces que algún aspecto es totalmente imposible de aceptar para la otra persona a la hora de tener una relación.

Lo habitual es que haya buen rollo, aunque desde el principio se pueda intuir que la respuesta no sea positiva, pero alguna vez se han levantado en mitad de la cena o se han marchado antes de iniciar la cita en el programa.

La historia de Juan

Juan tiene 55 años y ha ido al programa a tener una cita con Nieves de 59 años. Los dos han pasado una muy buena velada. Pero hay algo que ha dejado inquuieta a Nieves.

El soltero confesaba que sus dos exparejas habían fallecido. “Yo con mi mujer estuve 36 años, lo que pasa es que la pobre falleció. Luego he tenido una pareja dos años y algo, y la pobre también falleció. Me vas a decir ‘el viudo negro’…”, afirmaba Juan.

Noticias relacionadas

“Ya han muerto dos personas a su lado y digo ‘yo soy la tercera’, entonces me ha echado un poquito para atrás porque o quiero vivir”, confesaba Nieves.

Cuando Juan le confesó que sus dos mujeres habían fallecido con 50 y 51 años, Nieves entre risas le dijo: "Yo ya he superado la barrera porque tengo 59 años". Juan aprovechaba también para dare la razón y decirle que "Tú ya has pasado el baremo, ahora eres tú la que me matas a mí".