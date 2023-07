"Es el típico que se cree que es un ejemplo a seguir": la confesión de una soltera sobre su cita de First Dates

La cita de Pedro y Mercedes en ’First Dates’ / Cuatro

La vitalidad de Pedro no le ha gustado a su acompañante, Mercedes. Lo ha encontrado "muy sobrado" y chulito al ver la actitud que lleva por llevar un buen ritmo de vida.

Si hay un programa que ha dejado momentos desternillantes en los últimos años en la televisión es First Dates. Las citas para cenar en las noches de Cuatro han dejado verdaderas joyas y conversaciones que pasarán a la historia de la televisión, por lo absurdo o por dejar en evidencia a alguno de los comensales.

Tener solo unos segundos para conocerse y decir si quieres seguir conociendo a la otra persona fuera de la televisión es más difícil de lo que parece.

Las compatibilidades de los concursantes de First Dates

El programa suele tener buen tino para colocar a personas compatibles, con gustos y aficiones parecidas, pero, aun así, hay veces que algún aspecto es totalmente imposible de aceptar para la otra persona a la hora de tener una relación.

Lo habitual es que haya buen rollo, aunque desde el principio se pueda intuir que la respuesta no sea positiva, pero alguna vez se han levantado en mitad de la cena o se han marchado antes de iniciar la cita en el programa.

La cita de Pedro y Mercedes

Pedro tiene 92 años y tiene una mentalidad en la que encontrarse bien físicamente es una de sus prioridades. Mercedes tiene 81 años y también se conserva de maravilla, pero ella lo entiende de otra manera. Antes de sentarse en la mesa para la cena, ambos han bailado un 'chachachá' donde Pedro seguía un ritmo con mucha velocidad e incluso de intensidad, cosa que no le gustó en absoluto a su cita, "no hace falta hacer eso". Después de este momento ambos se dirigieron a la mesa para cenar y seguir hablando.

Pedro y Mercedes no concuerdan

Pedro ha confesado que va todos los días al gimnasio y que realiza 4 horas diarias de ejercicio. Solo bebe agua y come verduras. Pero, además, ha querido contarle su 'secreto' para mantenerse en forma a sus 92 años. "Lleno el lavabo de agua fría y después meto un trozo grande de hielo. Me cepillo todo el cuerpo: los pies, la espalda... Y otra cosa que hay, que es muy buena, es el baño genital".

"Es el típico hombre español que se cree que es un ejemplo a seguir y para mí el ejemplo a seguir es otra cosa", decía Mercedes, después de ver la actitud con la que va su cita.

No han encajado y a Mercedes además no la he gustado en absoluto su cita, Pedro.