Malmö será la sede de Eurovisión 2024 en Suecia

La próxima edición del Festival de Eurovisión en Suecia ya tiene sede y fechas confirmadas. Más de un mes y medio después de la segunda vitoria de Loreen, la SVT sueca y la Unión Europea de Radiodifusión han elegido a Malmö como ciudad anfitriona del certamen musical, que se celebrará los próximos días 7, 9 y 11 de mayo del año 2024, descartando a Estocolmo, la gran favorita durante todo el proceso de elección.

El Malmö Arena, con un aforo cercano a las 15.500 personas, volverá a ser el recinto en el que que la localidad sueca acogerá el festival europeo. La última vez que lo albergó fue en 2013, año que concluyó con la victoria de Emmelie de Forest, representante de Dinamarca, país que se encuentra a menos de 40 kilómetros a través del puente de Öresund.

