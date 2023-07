El motivo por el que Ana Rosa Quintana viste de blanco esta semana en su programa

Ana Rosa Quintana en ’El Programa de Ana Rosa’ / Telecinco

Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez y ahora la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Tres han sido los candidatos políticos a los que Ana Rosa Quintana ha invitado a 'El Programa de Ana Rosa' apenas unas semanas antes de las elecciones generales. Cerca de su máximo récord de audiencia a lo largo de esta semana, Ana Rosa Quintana parece haberse convertido en líder de audiencia gracias al espacio destinado a entrevistar a varios de los representantes políticos que se batirán en las elecciones del 23 de julio.

Y es que, después de que Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez hayan compartido sus impresiones de cara a las nuevas elecciones, y presentado las que son las claves de sus respectivas campañas electorales, es el turno de la vicepresidenta segunda del Gobierno y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, quien se siente en el sofá de 'El Programa de Ana Rosa'. Una entrevista de lo más esperada tras conocerse la -muy comentada- propuesta de Díaz de conceder 20.000 euros a los jóvenes que alcancen la mayoría de edad.

Pedro Sánchez y Ana Rosa Quintana / Telecinco

Ana Rosa Quintana explica de qué colores no puede vestir esta semana

Una semana cargada de trabajo para el equipo de Ana Rosa Quintana, quien comenzaba la semana confesando a sus compañeros que "mañana a las 9:15 estará aquí el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que nos acompañará e intentaremos hablar de todo", debido al limitado tiempo del que disponía el presidente. Además de comentar las visitas de Feijóo y Díaz, la presentadora revelaba de forma inesperada que a lo largo de la semana "Solo me voy a poder vestir de blanco", causando una sensación de duda entre espectadores y miembros del equipo.

Y es que, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, Ana Rosa Quintana tiene claro que "no te puedes poner azul, no te puedes poner rojo, no te puedes poner verde, no te puedes poner fucsia..." ya que se podría interpretar cuál es su inclinación política de cara al 23-J. Es por eso que la presentadora del formato vestirá de blanco también en su entrevista con Yolanda Díaz, en la que conversarán sobre los principales frentes abiertos de la vicepresidenta segunda del Gobierno.