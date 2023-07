El director de 'Sálvame', David Valldeperas, sobre el abandono de Paz Padilla: "Vio una oportunidad"

David Valldeperas, director de ’Sálvame’, junto a Paz Padilla / Redes

2 Se lee en minutos P. T.



El que fuera director de 'Sálvame', David Valldeperas se ha pronunciado por primera vez acerca del enfrentamiento entre Belén Esteban y Paz Padilla que terminó con el inminente abandono de la presentadora, en una entrevista para 'El Mon' de Rac1. Ahora que 'Sálvame' ha llegado a su fin, algunos de los miembros del equipo han decidido contar algunas de sus experiencias tras catorce años en el formato. Ejemplo de ello es David Valldeperas, ex-director del programa, que ha querido hablar entre otras cosas de la ausencia de Jorge Javier Vázquez o el abandono de Paz Padilla en 2022.

Una conversación sobre Coronavirus, vacunas y creencias fue lo que desencadenó la acalorada discusión que protagonizaron Paz Padilla y Belén Esteban el 20 de enero del año pasado, que terminó con el abandono y posterior despido de Mediaset de Paz Padilla. Y es que, a pesar de ser uno de los grandes apoyos para la presentadora tras el fallecimiento de su madre y su marido, la relación entre presentadora y director no ha continuado tras el incidente: "Sobre Paz Padilla, ya visteis cómo se fue del plató y nunca más la volvimos a ver. No tengo relación con ella desde ese día y tenía buena relación" comenzaba asegurando Valldeperas.

"Se sentía, no maltratada, pero sí desprotegida"

Tal era su amistad, que el ex-director sabía de las intenciones de Paz Padilla de abandonar el programa a corto plazo y cree que su bronca con Belén Esteban fue una excusa para propiciarlo: "Lo que pasa es que ella, creo, que había dado por cerrada una etapa y no sabía cómo cerrarla y bueno… Vio en eso una oportunidad, aprovechó lo de las vacunas" comentó Valldeperas en la entrevista. Si bien asegura que Paz Padilla "se sentía, no maltratada, pero sí desprotegida", asegura que eso no es cierto y que, dados los hechos "no tenía que estar en el final de 'Sálvame".

Una amistad que ha terminado de la peor de las maneras, y es que tras la denuncia de Paz Padilla al programa por despido improcedente, David Valldeperas entre otros compañeros, testificó en contra de la presentadora y a favor de 'Sálvame'. Aunque Paz Padilla no se haya pronunciado todavía al respecto de estas declaraciones, sí lo hizo sobre el final de 'Sálvame', confesando que "ya ha pasado a la historia porque salvo el de Jordi Hurtado no hay tantos tan longevos, y lo que tienes que quedarte es con la suerte de haber formado parte de esa historia".