Una soltera en 'First Dates' se da cuenta de que conoce a su cita: "Te conozco pero no se de qué"

María ha llegado al programa y al ver a su cita ha tenido un 'déjà vu'. Sentía que conocía a Álvaro según lo ha visto en el restaurante del programa. María no sabía de qué le sonaba y no paró hasta conseguir saber de qué conocía al chico con el que se había sentado a cenar en el restaurante de 'Cuatro'.

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

La cita de María y Álvaro

Ambos solteros han congeniado mucho entre ambos desde el primer momento.

María ha tenido una pareja de seis años que dejó por engaños que fueron de mal a peor. Además, ha confesado que su padre es muy estricto con los chicos con los que está y que ella se define como un "poco tóxica".

Álvaro, ha dicho que "soy bueno y soy malo", pero que de los errores ha aprendido, le confesaba a la soltera.

El transcurso de la cita

La cita ha ido 'viento en popa' desde el principio., María no ha dejado de reírse ni un solo segundo y le ha confesado que "para mí es muy importante porque me gusta que me hagan reír". Desde que comenzó la cita María estaba convencida de que lo conocía.

Álvaro, no caía y le confesó que igual tendrían a algún amigo en común.

María le ha preguntado con mucho miedo de qué equipo era y ha respirado tranquila al saber que era del Sevilla, pero también le ha contado que hacía vídeos en Instagram y al hacer la voz que pone en los vídeos, María ha sabido que era el chico que intentó ligar con su amiga en la discoteca y del que se estuvieron riendo. A ella le ha entrado la risa de verdad y él ha sentido que lo había conseguido.

María descubre de qué lo conoce

Después de hacerle varias preguntas, María descubre de qué conoce a Álvaro.

Tras preguntarle por el sitio a donde solía salir por Sevilla, se ha dado cuenta de qué lo conocía. "Le tiraste caña a mi amiga en la discoteca y después nos estuvimos riendo". Ambos han congeniado, pero María no quería nada más con él.

Han quedado, sin embargo, de amigos y han quedado para tomar una copa a la discoteca a la que suelen salir ambos en Sevilla.