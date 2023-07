Esto es lo que quieren hacer los Mozos de Arousa con el dinero ganado en Reacción en cadena

Raúl, Borjamina y Bruno, de Mozos de Arousa, ya saben en qué se van a gastar el dinero de Reacción en cadena.

1 Se lee en minutos D. Muñoz



Mozos de Arousa ya han conseguido el dinero suficiente para lo que era su primer objetivo en Reacción en cadena. Con los 155.734 euros van a tener de sobra para la asociación y también para darse un capricho muy merecido. Raúl, Borjamina y Bruno tienen claro que harán con la parte del dinero que les quedará después de inventir lo que necesitan en la asociación de Vilagarcia.

Sus números son de récord. Mozos de Arousa volvieron a dejar claro que el equipo que quiera derrocarlos como reyes de Reacción en cadena tendrán que hacer un concurso perfecto.

La simpatía de los tres jóvenes ha conquistado a los espectadores, que tarde tras tarde llevan viendo como 'Mozos de Arousa' encadenan una victoria tras otra desde el pasado 25 de mayo. El equipo lleva el récord de bote acumulado y sigue aumentando el dinero que quieren invertir en un local para su asociación.

Raúl, Borjamina y Bruno forman un equipo muy unido y lo dejan claro en la última prueba cada tarde de Telecinco.

¿En que van a gastar el dinero Raúl, Borjamina y Bruno?

Por el momento, el dinero acumulado por los tres jóvenes es de 131.835 euros y tienen claro en qué se lo van a gastar. El objetivo inicial era invertir en la asociación de Vilagarcia, pero van a tener de sobra para poder darse un capricho merecido.

Ion Aramendi quiso saber en qué se iban a gastar tanto dinero y no dudó en preguntárselo entre prueba y prueba. Raúl no tuvo dudas y su respuesta fue rápida: "Un viaje a París". Borjamina no lo tiene muy claro, aunque señaló que su vida no ha cambiado demasiado "lo mismo en vez de una botella de agua, me pido dos". Y Bruno sí quiere un viaje un poco más largo que sus compañeros de Mozos de Arousa y quiere viajar a Australia para mejorar el inglés. Con el dinero que tienen acumulado, los tres podrán concederse un capricho que se han ganado por ser unos grandes concursantes.