Borjamina preocupa a sus seguidores con una indirecta sobre el futuro de Mozos de Arousa

Raúl, Borjamina y Bruno llevan ganados más de 150.000 euros en Reacción en cadena.

Mozos de Arousa no paran de ganar. La racha de programas de Reacción en cadena ya supera los 28 y siguen agrandando su leyenda con un bote acumulado de 155.734 euros. Algún día, Raúl, Borjamina y Bruno tendrán que abandonar las tardes de Telecinco y los concursantes gallegos han preocupado a sus seguidores con un mensaje en sus redes sociales.

Ion Aramendi siempre se preocupa por saber qué harán Mozos de Arousa con el premio. Ya con el dinero suficiente para su asociación 'Moza Arousa', los concursantes también tienen un punto en común: viajar. Raúl quiere montar una academia, pero también se dará el capricho de un viaje a París. Borjamina no tiene un destino fijo aunque lo que sí que sabe es que no lo hará a lo grande y no lo derrochará. Tampoco lo hará Bruno, que cumplirá el sueño de un viaje a Australia y luego verá si finalmente se independiza de casa de sus padres.

Pero si hay algo que ha preocupado a los seguidores de Mozos de Arousa ha sido la publicación de Borjamina en su cuenta de Instagram. El gallego hace recuento de lo que les pasó la semana pasada y es que una palabra les truncó la posibilidad de superar los 200.000 euros, y el día que llegaron con más dinero a la última palabra solo ganaron 148 euros.

La simpatía de los tres jóvenes ha conquistado a los espectadores, que tarde tras tarde llevan viendo como 'Mozos de Arousa' encadenan una victoria tras otra desde el pasado 25 de mayo. El equipo lleva el récord de bote acumulado y sigue aumentando el dinero.

¿Última semana de Mozos de Arousa?

Raúl, Borjamina y Bruno forman un equipo muy unido y lo dejan claro en la última prueba cada tarde de Telecinco. Borjamina y Raúl son hermanos y Bruno es un amigo de la infancia. La conexión es total y se compenetran casi con la mirada. 'Reacción en cadena' pone a prueba a los concursantes con una prueba final que decide quién lucha por el bote y se queda para el siguiente programa. Ahí, dos concursantes tienen que decir una palabra cada uno para definir la palabra buscada y el tercero del equipo tiene que acertarla con las pistas. Los hermanos son los encargados de buscar la mejor definición y Bruno es el descifra lo que le intentan decir.

Y en este balance, Borjamina deja caer que podría ser la última semana en reacción en cadena. La continuidad del equipo siempre se decide en la prueba de complicidad ganadora y no es fácil estar siempre lúcido y entender las palabras que quieren definir.

“Vamos a por otra (la última?) semana de camisas y polos feos. ¿Salváis alguno?” No se sabe si será la última semana de Mozos de Arousa en Reacción en cadena. Habrá que esperar para saber cuántos programas más están.