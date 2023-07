Fefi, la doble de María Jiménez va a 'First Dates' en busca del amor: "Me pedían autógrafos"

Fefi o ’María Jiménez’ durante su cita en el programa de Carlos Sobera, First Dates / Cuatro

Así ha sido la curiosa historia de Fefi que no solo ha acaparado la atención por su cita con Miguel, su acompañante para la cena, sino que además, ha contado una anécdota. Ha explicado en el programa que cuando era más joven la paraban por la calle y le pedían autógrafos porque la confundían con una famosa.

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

La cita de 'Fefi' y Miguel

Fefi ha contado en el programa que en el amor le ha ido regular. Ha tenido dos parejas largas, pero que lleva ya 10 años sola. "Estoy buscando a un compañero con el que vivir y disfrutar de la vida", un deseo que le ha llevado a emocionarse solo de pensarlo.

Miguel, su cita tiene 60 años y todavía se siente joven. "Hago actividades, salgo con mis amigos, como sano y hago deporte". Ya sentados en la mesa, Fefi le ha contado que le gustaba mucho salir a pasear y que los fines de semana va a bailar a la Asociación de Mayores de su pueblo porque le apasiona bailar y cantar. Él lo ha visto bien, pero él no es de bailar en un hogar del jubilado, le gustan más los festivales o ir a escuchar música en directo.

La anécdota de 'Fefi' en First Dates

Fefi, ha llamado mucho la atención cuando era joven y ahora también sigue despertando curiosidad porque es muy coqueta “Me paraban para pedirme autógrafos, decían “María Jiménez, María Jiménez”

La decisión final de la cita

Él ha sentido que era mucho más activo que ella, que Fefi casi no había vivido y que no era la persona que estaba buscando. Ella le ha visto un tipo alto y atractivo, pero que no le ha despertado nada de nada.