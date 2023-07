Los dardos de Yolanda Díaz a Feijóo en su entrevista con Pedro Piqueras en Informativos Telecinco

Pedro Piqueras entrevista a la candidata a la presidencia del Gobierno de Sumar, Yolanda Díaz. / Perfil oficial de Twitter de Informativos telecinco

La candidata a la Presidencia del Gobierno por Sumar, Yolanda Díaz, ha concendido una entrevista a Informativos Telecinco este pasado lunes. El objetivo de la conversación entre Pedro Piqueras y Díaz ha sido abordar aquellas cuestiones relacionadas con las eleccioes generales del próximo 23 de julio.

Entre los puntos tratados ha destacado la posibilidad de pactos para mantener una hipotética coalición y las propuestas de su formación, así como su medida de 20.000 euros a los jóvenes para que puedan "emprender o formarse".

¿Cómo vamos a financiar la herencia universal de 20.000€ para los jóvenes de 18 años? Con el impuesto a las grandes fortunas.



La justifica fiscal y las políticas redistributiva son claves en el programa de @Sumar. pic.twitter.com/QZtbw1sk6z — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 3 de julio de 2023

Yolanda Díaz llama a Feijóo incompetente

Díaz se ha dirigido al candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con la finalidad de explicar su "incompetencia" en asuntos políticos. "El señor Feijóo da muestras evidentes de un palmario desconocimiento que es impropio de un gobernante que lleva siéndolo 13 años. Es verdad que en Galicia ya lo conocíamos y ahora estamos viendo a un Feijóo en toda España. Un Feijóo que no es que solo se equivoque en los datos, es que sencillamente no sabe explicar muchas de las propuestas que presenta. Estamos ante un Feijóo que se oculta en los debates, que no hace propuestas porque tiene una gran debilidad y fragilidad, el desconocimiento absoluto sobre cómo gobernar este país", ha subrayado la ministra de Trabajo y Economía Social, que insiste en debatir con el líder del PP.

Además, ha indicado que por las manos del señor Feijóo "pasó algún que otro contrato discontinuo y las declaraciones que ha hecho son de una gravedad extrema. Las afirmaciones que ha hecho estos días acerca del salario mínimo desconociendo que hemos elevado la cuota para que los salarios inferiores a 15.000 euros no tengan que declarar a Hacienda muestra o bien ignoracia o maldad".