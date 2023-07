Bosco desvela en qué se gastará los 200.000 euros del premio de 'Supervivientes 2023'

Bosco, ganador de ’Supervivientes 2023’ / Redes

2 Se lee en minutos P. T.



Bosco se proclama ganador de 'Supervivientes 2023' como el concursante más joven y menos conocido de la edición, llevándose así el cheque de 200.000 euros, a pesar de que la cantidad final que recogerá el vencedor, se verá reducida debido a los impuestos. Con un 61% de los votos, el sobrino de Pocholo se proclamó ganador de la noche frente al 39% de la madrileña.

A pesar de no contar con una cifra tan alta de seguidores en redes sociales como otros concursantes como Adara, Jonan o Diego, el benjamín de la edición ha querido compartir con sus 40.000 seguidores en Instagram cuáles son sus planes de futuro en lo que al premio se refiere. Bosco adelantó que se quedará parte del dinero, aunque no la cantidad completa.

"Intentaré que este premio llegue a las máximas personas posibles"

Y es que, a pesar de la inesperada victoria de Bosco en una noche llena de sobresaltos, el sobrino de Pocholo se hizo con la victoria y un cheque de 200.000 euros tras cuatro meses en Honduras y cinco collares de líder. Sus primeras palabras de agradecimiento, fueron publicadas por él mismo en redes sociales: "Qué increíble sensación esta que hemos vivido, ¡que increíble!", comentaba en su perfil de Instagram.

Un mensaje en el que dejó claro que esta había sido una de las mejores experiencias de su vida: "El premio es para no creérselo, no obstante, el mayor premio es el de la experiencia, el crecimiento y las nuevas relaciones forjadas. Este premio y esta gran aventura va por los que me habéis visto a través de la tele, a los que estabais detrás de las cámaras y por los que lo habéis vivido conmigo", explicaba el benjamín de la edición.

Con el propósito de ayudar a un gran número de personas, Bosco confesaba en su perfil que "la verdad que intentaré que este gran premio llegue a las máximas personas posible invirtiéndolo en proyectos sostenibles que hagan de este un mundo mejor, ayuden a futuras generaciones o a las ya presentes; ¡o a las que me dé tiempo!", por lo que será próximamente cuando conozcamos esos proyectos que el sobrino de Pocholo tiene en mente para hacer del mundo un lugar mejor.