Adara besa de nuevo a Bosco y aclara si tendrían una relación fuera del concurso

Adara y Bosco en la gala final de ’Supervivientes 2023’ / Telecinco

Adara y Bosco lo han vuelto a hacer. Los que han sido concursantes -y finalistas- de la edición más larga del reality sorprendían momentos antes de la proclamación del ganador, con un apasionado beso delante de todos los espectadores. Tras una final dominada por la tensión, que terminó con Bosco Martínez Bordiú como flamante ganador de la edición, los concursantes se han reunido de nuevo con Ion Aramendi para saldar sus cuentas pendientes.

Tras el momento más inesperado de la noche, con el beso entre los dos grandes finalistas, han sido muchos los rumores sobre una posible relación sentimental entre Adara y Bosco. Ante la contundente pregunta de Ion Aramendi sobre si había habido algún beso durante el reality, la madrileña aseguró que se escondían de las cámaras "esde los últimos días en playa, pero no pasó nada".

Adara y Bosco lo tienen claro: "Hay que conocerse fuera"

Sin embargo, fue al llegar a la nueva localización en Madrid cuando las cosas entre ellos cambiaron por completo. Dejando claro que todo fue obra de Jonan Wiergo, los protagonistas de la historia confesaron que "estábamos los tres, en una sauna en el baño con Jonan, ahí dijo que nos dieramos un beso y nos lo dimos". Y es que, Bosco ha dejado claro en numerosas ocasiones que su atracción por su compañera va en aumento, además de sentirse "hechizado" por Adara Molinero.

Tal es su complicidad que, bajo la atenta mirada de Artúr, quien intentó también ganarse el corazón de la influencer, Adara y Bosco se fundían en un beso durante la última emisión de 'Supervivientes 2023'. Sin embargo, al hablar de sentimientos, Adara tiene claro que "no les voy a poner límites, hay que conocerse fuera. No hemos hablado si vamos a seguir conociéndonos fuera, pero por mi parte sí" señalaba la madrileña visiblemente emocionada.

Sea como sea, Bosco y Adara han demostrado tener una complicidad que pocos concursantes de esta edición tienen. Algo que el sobrino de Pocholo explica: "Yo me tiro de cabeza a la piscina, si quieres. Pero la verdad es que Adara y yo empezamos con baches, pero un camino plano nunca mola, mola más con baches, ¿no?", en respuesta a las dudas de Artúr. Sea como sea, lo que está claro es que Adara y Bosco no tienen pensado esconder sus sentimientos, a pesar de no saber con certeza en qué punto se encuentra su relación.