"A Murcia no vuelvo ni loco": Esta es la razón de un soltero de First Dates por la que prefiere vivir en Madrid

Pablo y dimitri han congeniado desde el minuto uno en el que se han conocido. Pablo se ha presentado y ha contado que se haría todos los retoques estéticos del mundo y le encanta el maquillaje. A su cita, Dimitri, le ha encantado que fuera maquillado.

Si hay un programa que ha dejado momentos desternillantes en los últimos años en la televisión es First Dates. Las citas para cenar en las noches de Cuatro han dejado verdaderas joyas y conversaciones que pasarán a la historia de la televisión, por lo absurdo o por dejar en evidencia a alguno de los comensales.

Tener solo unos segundos para conocerse y decir si quieres seguir conociendo a la otra persona fuera de la televisión es más difícil de lo que parece.

La cita de Pablo y Dimitri

Pablo se ha presentado y ha contado que se haría todos los retoques estéticos del mundo. Es maquillador y para él, salir sin maquillaje a la calle es sinónimo de salir desnudo. Eso sí, ha confesado que "a la hora de ligar me he encontrado con gente que no me gusta que se maquille". En el amor no ha tenido relaciones de más de tres meses y una vez una mujer de Murcia le dijo que iba a sufrir la maldición de los guapos “vas a tener a muchos, pero ninguno se va a quedar”. Él pensó que era una tontería, pero “se está cumpliendo”. No le gusta tener prototipos, le gustan las personas “el alma, conectar, me la suda el físico”.

Dimitri, su cita ha querido saber cuánto tiempo llevaba Pablo en Madrid. Le confesaba que era “desacato total” y que molaba porque la gente no te miraba por la calle. “Con que no me digan maricón 50 veces cuando salgo a la calle, me vale”, le ha dicho Pablo que hace poco regresó a Murcia y nada más poner un pie en la calle le gritaron “maricón” y sintió “ya estoy en casa otra vez”.

La pregunta de Pablo a Dimitri

Pablo le quiso preguntar a su cita sobre qué le parecía que los chicos se maquillaran. Dimitri, le ha contestado que "me parece estupendo, es una forma de expresarse, además hoy en día ya no hay criterios claros de masculinidad".

A pesar de que ambos congeniaron a la primera y han estado muy cómodos, han coincidido en que la chispa del amor no ha surgido. Sin embargo, han quedado como amigos.