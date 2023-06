Bizarrap se confiesa sobre el tema de Shakira en 'El Hormiguero': "Yo me la jugué porque no sabía que me iba a responder"

Bizarrap en su visita a ’El Hormiguero’ / Antena 3

1 Se lee en minutos D. M.



El Hormiguero no cambia: sigue siendo el programa más visto de la televisión, con permiso de Pasapalabra y su éxito brutal cada tarde. Pablo Motos no puede estar más contento con los datos de audiencia, y en parte, el éxito se debe a su presencia magnética cada noche en el plató de Antena 3.

Además, cada semana el programa tiene el placer de tener a cuatro invitados nuevos que vienen a presentar sus nuevos proyectos o novedades que tengan entre manos. Esta semana uno de los invitados al programa de Motos ha sido Bizarrap. Una de las viistas más esperadas tras las tertulias del presentador con Feijóo y el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Visita de Bizarrap

Con tan solo 24 años, el rapero Gonzalo Julián Conde más conocido como Bizarrap, acumula millones de seguidores alrededor de todo el mundo, y una fortuna millonaria debido a su éxito como productor musical. En su visita a 'El Hormiguero', escondido como siempre tras unas grandes gafas, el joven argentino desveló a Pablo Motos algunos de sus secretos como profesional que han llevado su carrera al éxito.

El artista presentó su nuevo tema, la BZRP Music Sessions #56, en la que cuenta como invitado con Rauw Alejandro: "Lo conozco desde 2018, me junté con él en octubre del año pasado e hicimos tres canciones, pero nos tomamos nuestro tiempo porque yo estaba haciendo otras en ese momento. Esta es la que más me gustó", comentó el argentino.

Colaboración con Shakira

Motos no podía evitar sacar la conversación del tema de Shakira. "¿Cómo fue la sesión con ella? Llegó cabreada, encendida, y te dijo que tocaras el piano que la iba a montar...", preguntaba el presentador. "La escribí y no lo vio. Yo me la jugué porque no sabía que me iba a responder. Me contestó un tiempo después y me dijo que su hijo estaba insistiendo para hacer una canción conmigo".

También desveló que no se hizo en su estudio en Argentina: "Fui yo a su casa en Barcelona y ahí hicimos la canción. Yo siempre permito a los cantantes que hablen en las canciones de lo que quieran, diciendo lo que sienten" terminaba el cantante.