Roberto Leal se emociona tras la sorpresa del equipo de 'Pasapalabra':"¡Qué bonito! Muchas gracias"

La sorpresa del equipo del programa de ’Pasapalabra’ que emociona a Roberto Leal durante el programa / Antena 3

Roberto Leal vivió en el último programa emitido de 'Pasapalabra', un momento precioso en el que se ha emocionado. Un momento que no se esperaba, ya que tal y como ha dicho él "no me acordaba. Uno se pone a trabajar y no se acuerda de estas cosas".

Era el momento en el que María Peláe y Raúl Pérez se enfrentaban a La Pista Musical. El presentador les dio la primera pista, que la canción era de 1977, y pidió que sonara la música.

La sorpresa del equipo de Pasapalabra

Al anunciar la fecha el equipo del programa en vez de poner unos segundos de la canción que hasta el presentador sabía que pondrían, pusieron la versión de Cumpleaños feliz de Parchís.

"¿Esto qué es? Es verdad...", confesaba Roberto Leal antes de que comenzara a cantar junto con sus compañeros la canción de cumpleaños. Se ha apuntado rápidamente a la fiesta con la canción. Tras dar las gracias, ha señalado que la subdirectora, Anabel, también cumple años. Desde aquí, desde el equipo de la web de ‘Pasapalabra’, nos sumamos al deseo de un gran día… ¡Y que cumplas muchos más!

"¡Qué bonito! Muchas gracias. ¿Sabéis qué pasa? Que uno está trabajando y se le olvida. Es que somos unos profesionales y nos debemos al entretenimiento", admitió Leal.

El transcurso de Roberto Leal en la TV

Roberto Leal se ha convertido con tiempo y esfuerzo en uno de los rostros más queridos de la televisión. Actualmente, presenta el programa de 'Pasapalabra' desde hace más de un año y además, también es presentador del programa de 'El Desafío'. Roberto Leal es un rostro habitual de la televisión, pero no podemos evitar pensar en la primera vez que apareció en pantalla.

Podríamos, pero no hacemos referencia al año 2004, cuando comenzó su carrera como reportero televisivo de la mano de Canal Sur. Tampoco hablamos de su paso por ‘Cada día’ en Antena 3 o ‘España directo’ en TVE, programa con el que consiguió más fama gracias a su profesionalidad, pero también gracias a su simpatía y saber estar.