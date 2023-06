"Es pelirrojo y alto, la vida ya le ha castigado bastante": así fue la cita más extraña de First Dates

Álvaro y Breogán durante su cita en ’First Dates’ / Cuatro

2 Se lee en minutos D. M.



Álvaro y Breogán han congeniado durante su cita en el programa, mucho más de lo que pensaban. Sin embargo, muchas veces a pesar de que parezca que vaya todo sobre ruedas, no es así.

Si hay un programa que ha dejado momentos desternillantes en los últimos años en la televisión es First Dates. Las citas para cenar en las noches de Cuatro han dejado verdaderas joyas y conversaciones que pasarán a la historia de la televisión, por lo absurdo o por dejar en evidencia a alguno de los comensales.

Tener solo unos segundos para conocerse y decir si quieres seguir conociendo a la otra persona fuera de la televisión es más difícil de lo que parece.

La cita de Álvaro y Breogán

Breogán, uno de los solteros de First Dates, asistía al programa en falda y aseguradno además, que es un chico rebelde. Ha confesado que tiene una banda de música pop e los ochenta y canta vestido de drag. También, en su presentación, confeso qué en el amor no le ha ido muy bien, "me casé, me diveorcié y ahora llevo 10 años soltero".

Álvaro, ha confesado que "me encanta una lentejuela bien puesta" y además que es el rey de la pista. Al ver a Breogán ha sentido un shock porque él había dicho que le gustaban los hombres nórdicos y “me han traído un vikingo”. Breogán se ha fijado en las uñas de Álvaro y le ha gustado que fuera alto y pelirrojo “Dios ya le ha castigado suficiente, que mínimo que tener mi apoyo”.

El transcurso de la cita

Álvaro le ha contado que le encantaba la música y que no paraba de ir de conciertos. Breogán le ha contado que él hacía drag y que tenía un grupo de pop de los ochenta. Su cita ha querido saber cuál era su nombre drag y al saber que era Rhapsody, le ha confesado que él nunca lo había hecho, pero que tenía nombre drag “Susana Olla”. Álvaro le ha confesado que trabaja en el control de calidad de una empresa de inteligencia artificial. Álvaro ha confesado que le gsuta su trabajo, "es más divertido de lo que parece".

Se dan calabazas al final de la cita

Aunque ambos sentían haber encajado , ninguno de los dos sentía haber despertado nada el uno con el otro. El soltero ha explicado que él tampoco había sentido la chispa y “me da miedo su risa”. Al fnalizar la cita cada uno se ha ido por su lado.