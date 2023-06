Vanesa Martín y Sandra Barneda, unidas contra la homofobia en 'Así es la vida': "Respeto, tolerancia y libertad"

Sandra Barneda y Vanesa Martín hablan sobre el Orgullo LGTBI / Telecinco

2 Se lee en minutos P. T.



El segundo programa de 'Así es la vida' contó con la presencia de Vanesa Martín como invitada con motivo del lanzamiento de su nuevo proyecto llamado "Placeres y pecados", cuya gira ya ha visitado algunas de las ciudades de nuestro país. Sandra Barneda se encuentra inmersa en el estreno de 'Así es la vida', un formato que trae de vuelta la tertulia convencional y promete divertir y entretener a su audiencia a lo largo del verano.

Con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI, Sandra Barneda y Vanesa Martín hacían un repaso de algunos de los momentos más importantes de su vida, poniendo especial atención en el pregón que la propia cantante concedió en Sevilla hace apenas unos días: “Me hizo mucha ilusión. Tuve claro que no iba a pasar de puntillas. Creo que me mojé en varios terrenos y fui bastante clara. Fue un día precioso" comentaba Vanesa sobre su papel en el acto sevillano.

.@vanesamartin_ ha recalcado la necesidad de vivir y amar sin odio: "Todo es mucho más sencillo: respeto, tolerancia y libertad". 👏 #AsíEsLaVida https://t.co/saPM5jytHB pic.twitter.com/lKgcPxZTyg — Así es la vida (@asieslavidatele) June 27, 2023

Sandra Barneda, gran seguidora de la música de Vanesa Martín

Confesando que no fue tarea fácil ajustarse a los tiempos y ser clara y concisa con el mensaje que quería transmitir, Vanesa Martín quiso pronunciarse sobre la homofobia que todavía reside en España: "A esa gente intransigente [le diría] que es muy cateto eso, es muy antiguo ya. Todo es mucho más sencillo: respeto, tolerancia y libertad” contestaba la intérprete tras la pregunta de la presentadora. Y es que, Vanesa Martín aseguró a Sandra Barneda que ella siempre vivirá de forma libre, y que su música es "para gente con sensibilidad y compromiso social".

Aprovechando la visita de la cantante, Sandra Barneda quiso confesar a la malagueña que se considera una gran seguidora de su música: "'Soy una tía super tímida y digo me pongo a Vanesa Martin porque no quiero que nadie me vea bailar, ahí en la ducha'', aseguraba la presentadora de 'Así es la vida'. Unas palabras a las que la cantante respondió en tono de broma "O sea tienes mucha gente en tu casa, ¿no?'', haciendo que Sandra Barneda tuviera que recular y explicarse con un "no, no, cabrona, cierro la habitación y estoy ahí bailando", zanjando así la conversación entre risas.