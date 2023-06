El momento incómodo de Pedro Sánchez en El Hormiguero: "Sólo le faltaba Pasapalabra y este programa"

Las frases de Pedro Sánchez en ’El Hormiguero’. / El Hormiguero - Antena 3

A escasas semanas de las elecciones generales del 23J, Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, ha sido el protagonista del programa de 'El Hormiguero' de este martes 27 de junio. Pese a que no es la primera vez en la que se somete a las preguntas de Pablo Motos –ya lo hizo en 2014 y en 2016 en su primera etapa como secretario general del PSOE-, sí que se ha estrenado como presidente del Gobierno ante el conductor del programa de televisión.

Sánchez no ha perdido detalle y ha aprovechado cualquier ocasión en los últimos para aparecer en los medios de comunicación, incluido 'el programa de entretenimiento líder de las noches, que también recibirá este miércoles a su principal opositor, Alberto Núñez Feijóo.

Al inciarse la entrevista, el presentador se ha dirigido al presidente y, entre risas, le ha agradecido su presencia a la vez que le tiraba una pequeña indirecta. "Sólo le faltaba Pasapalabra y este programa", le ha dicho Motos, en un ligero tira y afloja que venía de lejos por las no presencias del líder del PSOE en el programa desde que asumió la presidencia del Gobierno. Sánchez había declinado acudir a 'El Hormiguero' en varias ocasiones desde su última visita en 2016, algo que no sentó demasiado bien a Pablo Motos. "A lo mejor no viene porque no tenemos sitio para que aterrice con el Falcon", afirmó el presentador en marzo de 2019.

Además, ambos han decidido, también entre risas, tutearse, aunque después el tono de la conversación continuara en un trato de usted para aclarar diferentes cuestiones que le ha planteado el presentador del programa, como por ejemplo el momento en el que Motos le preguntó por la dependencia que el PSOE o el PP pueden tener en un futuro Gobierno de la extrema izquierda o la extrema derecha. "Yo no compararía a Yolanda Díaz con Santiago Abascal", respondió Sánchez, recalcando las diferencias de ambas figuras.

El anuncio sobre la en El Hormiguero fue polémico en las redes sociales por las críticas de los usuarios, pero también por la tensión que se ha producido en el momento que el presentador le ha preguntado al líder del PSOE por la fecha de las elecciones anticipadas. Sánchez considera que "en absoluto" puede cambiar el resultado electoral.

"No creo que cambie. Cuantas veces habéis criticado a los políticos por no aceptar los resultados electorales. Yo lo hice el pasado 28 de junio. Hubo una fragmentación en la coalición del PSOE. Si lo hubiera convocado en septiembre no tendría sentido el adelanto electoral. Es mucho mejor el 23 de julio. Aquellos que me critican, si no lo hubiera hecho, me hubieran criticado igual. Pedro Sánchez es el malvado de las siete cabezas".