María del Monte hace llorar a Sonsoles Ónega con su discurso sobre el amor: "El día que se va, no vuelve"

'Y ahora Sonsoles' ha sido testigo de uno de los momentos más emotivos de la historia del formato, con María del Monte como protagonista. La invitada de Sonsoles Ónega conseguía emocionar a la presentadora con su discurso sobre el amor en unas fechas tan señaladas para el colectivo LGTBI+ y la diversidad afectivo-sexual. María del Monte sabe lo que es sufrir por amor, a pesar de que, desde que presentó públicamente a su ahora mujer Inmaculada Casal, hemos podido ver a una María mucho más liberada.

Con motivo de las celebraciones del Orgullo, María del Monte y Sonsoles Ónega hablaban del impacto que supuso para la cantaora ser la pregonera en Sevilla hace apenas un año. Y es que, fue entonces cuando la andaluza presentó de forma pública a su pareja Inmaculada Casal, con la que mantiene una relación sentimental desde hace 26 años. Se cumple un año de aquellas palabras de María del Monte con las que emocionó a sus seguidores al asegurar que "hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amar" sentenciaba la artista.

Siempre con los sentimientos por delante, María del Monte sabe lo que es perder a un ser querido, y es por eso que ha querido resaltar la importancia de disfrutar de nuestros seres queridos mientras sea posible: "Haced el favor de quererse, de no odiarse. Que no os dé coraje que los demás tengan cosas [...] No olvidéis que, por encima de todo, el día que se va, no vuelve", aseguraba ante una Sonsoles Ónega visiblemente emocionada, a la que también quiso dedicar unas palabras cargadas de sentimientos.

María del Monte se deshacía en halagos hacia su gran amiga confesando que "estoy aquí porque te admiro, sabes que te va a ir muy bien. Cuando se tiene el corazón preparado para querer, la vida no puede ir mal" fueron las palabras con las que la intérprete finalizó su visita al programa de Sonsoles Ónega. Es evidente que la amistad entre las dos protagonistas viene de tiempo atrás, así como que María del Monte vive una de las etapas más felices de su vida, de la mano de su mujer Inmaculada Casal.