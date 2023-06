Maluma recuerda el día en el que Madonna se quedó a dormir en su casa: "Éramos 27 personas"

Maluma habla sobre su relación con Madonna en el programa de ’El Hormiguero’ / Antena 3

Maluma visitó el plató de 'El Hormiguero' para anunciar su nueva gira 'Don Juan'. Durante la noche, Maluma ha sorprendido contando anécdotas y desvelando sus gustos favoritos y hasta se ha atrevido cantando en directo, por primera vez, 'Coco Loco' su nuevo single.

Maluma se ha convertido en uno de los cantantes de reggaeton más influyentes. El de Medellín ya tiene lista su nueva gira 'Don Juan' en la que deleitará con su nuevo álbum. El cantante ha desvelado que realmente el disco ya debería haber salido, pero existe un motivo para el retraso: "quiero entregarle el mejor álbum de mi carrera a mis fanáticos".

En sus anteriores trabajos, muchas veces ha sentido que se habían hecho con prisa y no quería que esta vez fuese así. Maluma, ha explicado que todos sus álbumes han estado marcados por un personaje que reflejaba su etapa vital y ahora, 'Don Juan' hace referencia a "un concepto más maduro pero sin perder mi esencia".

La participación de Madonna

Durante la entrevista el cantante se ha mostrado emocionado por su lanzamiento aunque también le ha hecho una emoción extrema poder soltar palabrotas en Antena "qué hijueputa alegría poder decir hijueputa" ha dicho entre risas, mientras desvelaba otras anécdotas que se han llevado toda la atención del público.

Ante la pregunta de '¿Cuál fue el mejor concierto de tu vida?' Maluma no ha tenido ni que pestañear para decir "Medallo en el mapa", en el show Maluma tuvo la oportunidad de llevar a Madonna, pero no fue fácil. Tan solo ocho días antes de la cita, la cantante le dijo que finalmente no podría ir y Maluma "estaba ya con la lágrima aquí" después de rogarle, Madonna le dijo que la única forma era ir y venir para cada ensayo y el concierto y Maluma le ofreció quedarse en su casa.

Pero no fue solo Madonna, sino que eran ella y su equipo: 27 personas durmieron en su casa para el mejor concierto de su vida, y no faltaron los inconvenientes, como que saltó la fuente eléctrica y eso sacó él, pero genio de la cantante, contaba Maluma entre risas.