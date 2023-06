Alma Bollo y su problema intestinal en 'Supervivientes 2023': el motivo por el que no ha adelgazado

Alma Bollo se sincera tras su paso por ’Supervivientes 2023’ / Telecinco

2 Se lee en minutos P. T.



'Supervivientes 2023' ha pasado factura a Alma Bollo en lo que a su estado de salud se refiere. La joven de 23 años terminó clasificada en sexto lugar en la edición más larga del formato, con más de ciento diez días de concurso y la recta final a la vuelta de la esquina. A pesar de que el cambio físico de algunos concursantes como Asraf, Jonan o Bosco ha sido extremo, la hija de Raquel Bollo ha sufrido ciertas complicaciones a lo largo del concurso que no le han permitido perder apenas peso.

Tal y como ella misma ha querido compartir con sus seguidores, padece un problema estomacal que le ha impedido perder tanto peso como a sus compañeros a lo largo de la edición: "Ya estoy en Sevilla, no con la misma alegría con la que me monté en el AVE para venir, la verdad. Ya sabéis los que me seguíais de antes y los que no, lo vuelvo a contar, que yo tenía muchos problemas de estómago. Me fui a la Isla con ellos y ahora he vuelto con más", comenzaba explicando vía Instagram.

Alma Bollo se someterá a pruebas médicas tras 'Supervivientes 2023'

Asegurando que ha leído los comentarios en los que se especula sobre el tamaño de su "barriga", Alma Bollo confirma que entró al concurso con ella debido a problemas de salud. Sin embargo, la ex-concursante confiesa que "allí me detectan que tengo colon irritable y de hecho me tratan para ello porque yo estuve muy mala", por lo que su salud atravesó una etapa complicada durante su paso por Honduras.

La hija de Raquel Bollo señala que tiene previsto realizarse pruebas médicas cuanto antes, para poner así fin a su problema de salud: "Mañana voy a la internista para que me diga las pruebas que tengo que hacerme y así derivarme al digestivo para empezar a tomar los tratamientos correspondientes. Sé que uno de los tratamientos a los que me tengo que someter es el de la Helicobacter pylori" relata la joven en sus redes sociales, preocupada por el tratamiento al que se enfrenta.

Alma Cortés Bollo posa por primera vez con su novio tras su paso por #Supervivientes2023 https://t.co/kKfwUlHP2D — Supervivientes (@Supervivientes) June 25, 2023

Tanto Alma Bollo como su hermano padecen problemas intestinales

Y es que, para Alma Bollo ha supuesto un calvario tener que lidiar durante su estancia en Honduras con un problema intestinal de este calibre, asegurando que es la única causa que explica su hinchazón: "Es una bacteria, que no te permite adelgazar tanto. Te hace estar hinchada todo el rato. Así es como me encuentro hoy. Hoy es uno de los peores días de hinchazón y de dolor. Me encuentro muy mal", continuaba la ex-concursante de 'Supervivientes 2023'.

La hija de Raquel Bollo zanjaba el tema confesando que le daría verguenza enseñar una foto de su "barriga" debido a la hinchazón que padece estos días. Una condición muy parecida a la que sufrió su hermano Manuel Cortés, que hizo que el ex-superviviente tuviera que abandonar el formato por prescripción médica. Una realidad a la que muchos concursantes se enfrentan en su paso por el formato de Telecinco y que, como es el caso de Alma Bollo, puede suponer una carga emocional y física al salir del reality.