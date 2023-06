María José Campanario atiende una llamada de 'Sálvame' antes de su final: "Tampoco te creas que me alegro"

1 Se lee en minutos Kevin Rodríguez



Sálvame se despidió ayer de la audiencia tras 14 años en emisión. El programa ha abordado durante este tiempo temas que afectaban a las celebrities de nuestro país como Paula Echevarría, Isabel Pantoja o María José Campanario.

Esta última ha protagonizado varios desencuentros con el magacín, y ha sido muchas veces, protagonista de la escaleta. Por eso, en la última tarde de 'Sálvame', el espacio ha querido hablar con ella por medio de un redactor, que la llamó para preguntarle si le podía molestar. "No, no puedes. Hasta luego", decía Campanario colgando rápidamente.

Pero el redactor no se rindió, e intentó una segunda llamada, esta vez con más suerte. "Intuyo que eres un redactor, perdona las formas, pero son muchos años, no me habéis tratado nada bien", comenzaba diciendo, antes de que le preguntaran por el final del programa. "Tampoco te creas que me alegro, lo siento por la gente que se vaya a quedar sin trabajo, lo digo de verdad", contestaba al respecto.

Noticias relacionadas

Ante la invitación a participar de alguna manera en el último programa, la mujer de Jesulín de Ubrique se mostraba tajante con su respuesta: "Es imposible, inviable, lo siento pero no puede ser. No tengo que mandarle ningún mensaje a nadie y si lo hago, lo hago de otra manera".

Belén Esteban ha reacciando a esta llamada de Campanario, y aunque ha reconocido que su enemiga "ha estado bien", ha querido lanzarle una última pulla: "Podría dar las gracias al 'Deluxe' porque se sentó toda su familia".