Paz Padilla, ante el inminente final de 'Sálvame': "Todo lo que sube, baja"

Paz Padilla se pronuncia sobre el fin de ’Sálvame’ / Agencias

2 Se lee en minutos P.T.



Paz Padilla no quiere saber nada de 'Sálvame', y así lo ha demostrado en sus últimas declaraciones. La que fue presentadora del formato durante más de 12 años, se ha mantenido completamente desvinculada desde entonces. A escasos días de comenzar 'Me resbala', un nuevo proyecto profesional en Telecinco junto a Lara Álvarez, Lorena Castell o Edu Soto, la presentadora ha querido compartir su opinión sobre el final de 'Sálvame'.

La que fue su casa profesional por más de una década, llega a su fin este 23 de junio, con un programa final que reunirá a viejos rostros que de alguna forma han formado parte de la identidad de 'Sálvame' durante los 14 años de emisión. Coincidiendo con el segundo aniversario del fallecimiento de Mila Ximénez, los colaboradores planean un último programa de lo más emotivo y sentimental, recordando los mejores momentos de su historia.

Una despedida que ha dado lugar a opiniones de todo tipo, habiendo quienes echarán en falta la tertulia de cada día, y otros que aseguran querer perder de vista el formato para siempre. A pesar de que ella misma no ha confirmado nada, Paz Padilla podría ser de esas personas partidarias de la cancelación de 'Sálvame', tal y como fue su despedida del formato.

Un enfrentamiento histórico con la colaboradora Belén Esteban fue el desencadenante que hizo que la presentadora tomara la decisión de abandonar 'Sálvame', para pasar a tomar el mando de 'Déjate querer'. Ahora, a escasos días del estreno de 'Me resbala', la actriz ha querido sincerarse con los medios de comunicación en su visita al Parque Warner de Madrid, de quien se ha convertido la imagen publicitaria para este verano.

Paz Padilla lo confiesa: "Les deseo que les vaya bien"

A pesar de que Paz Padilla vivió buenos momentos durante sus años en 'Sálvame', no ha perdido la oportunidad de pronunciar una indirecta hacia los colaboradores del programa. Aprovechando que sus compañeros ocultaron a la presentadora durante algunos meses que no estaban de acuerdo con ella en algunos temas, Paz Padilla se sincera: "les deseo que les vaya bien, igual que ellos me lo desearon a mí", ha asegurado ante las cámaras.

Noticias relacionadas

Continuando con sus declaraciones, la gaditana confiesa que "yo estoy en mi vida, hace dos años que ya no estoy en 'Sálvame', trabajé 13 o 12, así que trabajé muchísimo. Fue un momento en el que yo he aprendido mucho, siempre lo he dicho, pero yo ya me desvinculé", ha explicado en su visita al parque de atracciones.

Unas declaraciones que Paz Padilla ha zanjado con una frase que le dijo a su compañero Jorge Javier Vázquez sobre la fugacidad del éxito televisivo: "Todo lo que sube, baja", finalizaba la presentadora. Sea como sea, está claro que no veremos a la actriz en la despedida de 'Sálvame' este 23 de junio.