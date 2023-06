La confesión de un soltero en 'First Dates': “Se me cae el moquillo, hace frío aquí”

Marcelo y Loli durante su cita en ’First Dates’ / Cuatro

1 Se lee en minutos D. M.



No siempre salen bien todas las citas que se plantean en el programa de 'First Dates'. En uno de los últimos programas uno de los solteros dijo un comentario desafortunado que dejó al equipo del programa perplejo.

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

La cita de Loli y Marcelo

Loli, ha estado 13 años casada, tiene 3 hijos y se queda con todo lo bonito vivido. Busca a un hombre, “que rasque, que tenga pelos en las piernas…”.

Marcelo, su cita, es un tipo tranquilo al que le cuesta un poquito arrancar y busca a alguien que le de un empujón. Él la ha visto una mujer guapa, pero a Loli no le ha gustado que su cita estuviera “un poco dejado, no se ha afeitado, no va perfumado…”.

El transcurso de la cita

En la mesa han hablado de sus respectivas edades y Loli se ha sorprendido de que Marcelo pareciera tan mayor teniendo solo un año más que ella. Los dos buscan una relación más estable, pero ella le ha visto “un poco sieso”. Él le ha contado que había tenido dos parejas y que después de sus dos divorcios no ha tenido la cabeza para buscar ni elegir una mujer a la carta “ahora me interesa el interior de una persona”.

El soltero tenía frío y no ha dudado en coger una servilleta para limpiarse la nariz y con humor asegurar “se me cae el moquillo, hace frío aquí”.