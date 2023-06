Un soltero a su cita en 'First Dates': "Las calladitas son las peores"

Yaiza y Antonio durante su cita de ’First Dates’ / Cuatro

No siempre salen bien todas las citas que se plantean en el programa de 'First Dates'. En uno de los últimos programas uno de los solteros dijo un comentario desafortunado que dejó al equipo del programa perplejo.

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

La cita de Antonio y Yaiza

Antonio es taxista en Barcelona. “En el taxi no he empotrado a nadie” ha explicado Antonio antes de contarnos que ha estado 7 años con una chica. Las chicas le gustan con “una 95 de pecho, una 90 de culo y que sea femenina, sincera, cariñosa, atenta y divertida”.

Yaiza, su cita, ha tenido dos accidentes de moto, uno leve en Barcelona, pero otro más grave en Indonesia “me fracturé la mandíbula y me tuvieron que coser la frente”. Tuvo una pareja de dos años, pero la dejó y ahora no busca nada, quiere dejarse fluir.

El transcurso de la cita

Antonio ha sentido que era una chica muy guapa y que la llevaría en el taxi a cualquier sitio. Los dos han descubierto que viven cerquita y han hablado del origen del nombre de ella. La cena ha comenzado con nervios, pero Antonio se ha mostrado dispuesto a quitárselos todos.

Antonio estaba deseando volver a ver a Yaiza y darle un paseíto por Barcelona en el taxi del amor, pero no le ha importado demasiado que ella le dijera que no y ha lanzado un mensaje a las solteras de España: “Si hay alguna chica que se quiera subir en el taxi del amor, que me escriba”.