Jorge Fernández amenaza a un concursante de 'La Ruleta': “¡Que te doy…!”

La ruleta de la suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene éxito entre su público. Tanto que Antena 3 ha decidido mantenerlo a pesar de la competencia tan fuerte como el Ya es Mediodía de Sonsoles Ónega.

Capítulos de 'La Ruleta'

Durante el confinamiento Antena 3 no pudo emitir capítulos nuevos de La Ruleta de la Suerte. A pesar de que se graban con mucha antelación (de hecho se producen varios programas al día para amortizar el esfuerzo) el archivo no era infinito y Atresmedia tuvo que empezar a repetir programas ya emitidos. No en vano hay que tener en cuenta que este tipo de programas exigen mover a mucha gente (entre técnicos, guionistas, público, trabajadores y concursantes), y eso hace que sea imposible hacerlo si se quieren respetar las medidas de aislamiento impuestas por el decreto del estado de alarma impulsado para luchar contra la propagación del coronavirus.

La actitud del presentador de 'La ruleta'

Vanessa había terminado de completar uno de los paneles del programa, ‘chorrada para parecer más joven’, era la pista que tenía para descifrarlo. Tras decir la solución, Jorge Fernández y Joaquín Padilla han tenido un pequeño pique, de broma, entre ellos.

Hay veces que las personas mienten sobre su edad para parecer o más mayor o joven. ‘Decir que tienes 10 años más’, era la frase correcta del panel, pero al presentador esto no le ha parecido bien: “Yo creo que con decir dos o tres años más, ya te vale, poque si digo que yo tengo 60 años a lo mejor no es creíble”.

Directamente, el cantante al oír esto, ha empezado a reírse como si de verdad el presentador aparentase tener 60 años: “Tu sabes que yo apunto… y que te doy”. Inmediatamente, Joaquín se ha intentado escapar de la situación: “Ya sé que me vas a dar. ¡Que no, que no! Estaba diciendo que en ningún caso”