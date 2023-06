Dani Martín se hace pasar por Fernando Tejero en 'El Hormiguero': esto es lo que pasa

Fernando Tejero en ’El Hormiguero’

1 Se lee en minutos D. M.



El Hormiguero no cambia: sigue siendo el programa más visto de la televisión, con permiso de Pasapalabra y su éxito brutal cada tarde. Pablo Motos no puede estar más contento con los datos de audiencia, y en parte, el éxito se debe a su presencia magnética cada noche en el plató de Antena 3.

Además, cada semana el programa tiene el placer de tener a cuatro invitados nuevos que vienen a presentar sus nuevos proyectos o novedades que tengan entre manos. Esta semana uno de los invitados al programa de Motos ha sido, el actor Fernando Tejero.

El último proyecto

El Hormiguero continuó su semana de invitados después de la visita de Patrick Criado y lo hizo recibiendo a dos actores como Antonio Tejero y Jose Manuel Poga. Ambos hablaron de sus personajes en La Fortaleza, película que llegará a los cines el próximo 23 de junio.

Tejero, que ya es invitado Platino del programa, se mete en el papel del notario que debe comunicar a los hijos de un millonario qué parte de la herencia les corresponde tras la muerte de su padre. Lo que ninguno sabía es que tendrían que completar un macabro juego como última voluntad.

La anécdota de Dani Martín y Tejero

Interpretar un papel no es tarea sencilla, que se lo digan Fernando Tejero, lo que nadie sabe es que el cantante Dani Martín es muy buen amigo de él. Por muy buena relación que tengan, Pablo le preguntó sobre si había visto como este le imitaba." A mi me llama y me imita", contestó Tejero. Aunque no dudó en dejarle un pequeño recado antes al cantautor. "Cara de nabo", replicó.

Sin embargo, ambos utilizan este pequeño don para hacer alguna broma. "Teníamos un compañero en la escuela que se llamaba Goyo, en la escuela de arte dramático, el otro día me llama y lo coge Dani haciendo de mí", explicó como les salió bien la jugada.