Patrick Criado lanza un mensaje en 'El Hormiguero': “Invito a la gente a que viaje sola”

Patrick Criado durante su visita en ’El Hormiguero’ / Antena 3

D. M.



El Hormiguero no cambia: sigue siendo el programa más visto de la televisión, con permiso de Pasapalabra y su éxito brutal cada tarde. Pablo Motos no puede estar más contento con los datos de audiencia, y en parte, el éxito se debe a su presencia magnética cada noche en el plató de Antena 3.

Además, cada semana el programa tiene el placer de tener a cuatro invitados nuevos que vienen a presentar sus nuevos proyectos o novedades que tengan entre manos. Esta semana los invitados al último programa de la semana han sido nada más y nada menos que Patrick Criado, jóven actor que ha participado en series como 'Vivir sin permiso' o 'Águila roja'.

El nuevo proyecto de Patrcik Criado

La ficción, creada por Miguel Del Arco, narra uno de los episodios más desconocidos de la historia de España: lo sucedido en un campo de concentración franquista durante los años 50 y 60 donde se recluía a condenados por la Ley de Vagos y Maleantes.

"Mi personaje es gaditano y tuve un coach para tener acento. También me iba a Cádiz para preparar el personaje, me juntaba con la gente, salía de fiesta...", comentó el actor.

.@PatrickCriado nos presenta @NochesTefia, una serie que se estrena pasado mañana en cines y el 25 de julio en @ATRESplayer premium #CriadoEH pic.twitter.com/nLvFHIQlYR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 20, 2023

La confesión del actor en el programa

Patrick Criado ha confesado durante su entrevista con Pablo Motos en 'El Hormiguero', una de las mejores experiencias que todo el mundo debería hacer. Vivir fuera un tiempo, colgarte la mochila y salir a explorar el mundo.

Ha confesado que fue camarero en Vietnam: 2Me fui a Taliandia y a Vietnam dos meses y medio en enero de 2020. Dormía en hostales y terminé en un pueblo pesquero donde acabé en un hostal de camarero", comentaba el actor en el programa.

"Fue una experiencia increible ya que se fue él solo con una mochila: "Era algo neceasario que tenía que hacer, irme solo y no conocer a nadie ni el idioma. Me parece absolutamente necesario que la gente haga esto, hay que reivindicarlo", confiesa.

"Estoy deseando volver a hacerlo. Invito a todo el mundo a que lo haga aunque sea una semana o quince días". Para él fue una experiencia muy bonita, pero tuvo que volverse por la pandemia: "En febrero, cuando aquí todavía no teníamos conciencia de lo que estaba pasando, allí ya íbamos con mascarilla en muchos sitios", ha añadido el jóven, una experiencia que confiesa "me ha abierto mucho la mente y me ayudó a sacar un rápido instinto de supervivencia".

“Invito a la gente a que viaje sola”, @PatrickCriado nos cuenta la buena experiencia que tuvo viajando solo a Vietnam #CriadoEH pic.twitter.com/3oy98844UC — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 20, 2023

Además ha dejado una anécdota muy graciosa al contar que la policía le ha parado mcuhas veces. Pablo Motos sin pensarlo le preguntaba, "¿Qué te han parado 10 veces?". El actor entre risas le ha respondido al presentador, "Ojalá fueran esas, pero no, la polícia me ha parado más de doscientas veces".