La confesión de un soltero a su cita de 'First Dates': "Yo ya me bebí hasta el agua de los floreros"

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

La cita de Isabel y José

José Antonio ha confesado que era el que menos ligaba del grupo del colegio. Isabel, siente que mucha gemte la considera pija, sin embargo ella no piensa que lo sea. En su tiempo libre estudia, hace deporte y adora el mar. Busca a un hombre humilde, pero culto y con inquietudes profesionales y personales.

El transcurso de la cita

Isabel se ha interesado por la profesión de su cita y José le ha contado que hasta el año pasado era abogado, pero que ese no era su única trayectoria profesional y es que además le añadió que "he estudiado económicas, he tenido una empresa y había ejercido de informático". Ella, se dedica a la gestión de equipos en el ámbito sanitario.

Ambos son personas muy ambiciosas que tienen un largo trayecto profesional. José tiene dos nietas e Isabel le ha contado que ella es soltera y que su amor ha sido su trabajo.

El final de la cita

Ambos tienen cosas en común, pero sin embargo, no se encuentran en el mismo punto. ISabel tiene muy poco tiempo libre y le confesó a José Antonio que lo de tomar cañas ya se pasó de moda, "ya me bebí el agua de los florereros". Él también ha tenido claro que no era para él, ya que no ha sentido nada. Ambos han opinado lo mismo en la decisión final, siguen quedando como amigos.