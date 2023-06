"Los hombres y las mujeres están creados para la mandanga": la razón de un soltero para no tener amigas si tiene novia

Raúl y Eva durante su cita en ’First Dates’ / Cuatro

No es la primera vez que esto pasa en el programa de 'First Dates'. Esta vez le ha tocado a Jesús, un soltero que acudía al programa en busca del amor y que, sin embargo, se ha encontrado con un bache cuando ha llegado al restaurante del programa televisivo. La cita de Jesús llamaba minutos antes de que empezara la cita para comunicar al programa que finalmente no acudiría.

Si hay un programa que ha dejado momentos desternillantes en los últimos años en la televisión es First Dates. Las citas para cenar en las noches de Cuatro han dejado verdaderas joyas y conversaciones que pasarán a la historia de la televisión, por lo absurdo o por dejar en evidencia a alguno de los comensales.

Tener solo unos segundos para conocerse y decir si quieres seguir conociendo a la otra persona fuera de la televisión es más difícil de lo que parece.

La cita de Eva y Raúl

Eva no para quieta, tiene dos hijos -cada uno de diferente padre-. Además, se define como "un terremoto y una cabra loca". Raúl, su cita, es acróbata. Ha comentado que ha trabajado en el circo, en un parque de atracciones de Nueva York e incluso ha hecho una gira europea con un circo. En lo pesonal, ha confesado que no le gusta ir de flor en flor. Busca a una chica aventurera a la que le guste viajar.

El transcurso de la cita de los solteros

Raúl ha sentido que Eva “es del montón, no es como yo que soy un caramelito”. Ella ha querido saber cuáles eran sus aficiones y él le ha dicho que había trabajado de casi de todo, y que era músico, piloto de carreras y le apasionaban los deportes de riesgo.

Eva además, ha confesado que le gusta salir por locales de barrio y eso a Raúl, le ha gustado mucho.

La confesión de Raúl

El soltero ha querido saber si Eva era tóxica porque tenía toda la pinta de ser celosa. Ella le ha dicho que solo lo era si le daban motivos y él le ha dicho que no es posible que un chico y una chica sean amigos “yo si tengo novia no tengo amigas, estoy chapado a la antigua”. Ella le ha dicho que no entendía su actitud y él le ha dejado claro que un hombre y una mujer no pueden ser amigos “no es tu amigo, te quiere empotrar”. Asegura que él se ha acostado con prácticamente todas sus amigas “los hombres y las mujeres están creados para la mandanga”.

Eva le ha dicho que ella no dejaría sus amistades por ninguna pareja ya sean chicos o chicas, y ha bromeado con que él no le estaba gustando.