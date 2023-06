"La gente se piensa que vivimos en anuncio de Nike": así ha sido la confesión de Raúl Cimas en 'El Hormiguero'

Raúl Cimas, humorista y actor en el programa de ’El Hormiguero’ de Pablo Motos / Antena 3

2 Se lee en minutos D. M.



El Hormiguero no cambia: sigue siendo el programa más visto de la televisión, con permiso de Pasapalabra y su éxito brutal cada tarde. Pablo Motos no puede estar más contento con los datos de audiencia, y en parte, el éxito se debe a su presencia magnética cada noche en el plató de Antena 3.

Además, cada semana el programa tiene el placer de tener a cuatro invitados nuevos que vienen a presentar sus nuevos proyectos o novedades que tengan entre manos. Esta semana uno de los invitados al programa de Motos ha sido Raúl Cimas.

Nuevo proyecto

El actor y humorista asistía al programa para presentar 'Poquita fe', su nueva serie que se estrena en MovistarPlus+ el próximo 4 de julio. Compuesta por 12 capítulos de 15 minutos de duración cada uno, la ficción es una comedia con personajes entrañables que retrata la vida cotidiana con humor y sensibilidad. Un proyecto que coprotagoniza junto a Esperanza Pedreño.

La entrevista con Motos

Motos empezaba preguntandole por si se había vuelto después de haberse mudado al campo, "cada vez más a la casa de la montaña y menos con la gente".

"No soy ermitaño, decidí remodelar la casa hace dos años y aún siguen en casa los albañiles que por cierto, aprovecho parea mandarles un saludo".

"Mira, mi pirma tiene tres hijos, metida en la asociación de padres, no para quieta, todo el día con el teléfono, y me dice cuadno viene y pasa un día en el campo '¿no te vuelves loco aquí?'. Al final la felicidad es difícil de medir. Tal y como ha dicho el actor "cuando me compré la casa me sentaba todas las tardes en la terraza a ver el atardecer, era lo que más feliz me ponía. Ahora, cuando llega la hora del atardecer, bajo la persiana para que no me moleste la luz".

Noticias relacionadas

"No hay ningún modelo de felicidad". Hablando de instagram por ejemplo, tu abres las redes sociales y está todo el mundo feliz, se demuestra mucho. Y cada uno además demuestra la felicidad como quiera. "Cada uno tiene su felicidad", apunta Motos.

"Hay gente que piensa que estar tumbado es lo hueno para todos y hay gente que también quiere que vivamos en un anuncio de Nike: coore, salta, vuela, camina.... déjame en paz", ha terminado al humorista.