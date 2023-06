El preocupante futuro de los colaboradores de 'Sálvame': ¿Qué pasará con cada uno de ellos?

’Sálvame’ llega a su fin el 23 de junio / Telecinco

La era 'Sálvame' llega a su fin este 23 de junio por todo lo alto, tal y como se ha podido conocer, ya que el formato y los colaboradores están preparando una despedida inolvidable, con homenajes y fuego incluidos. Si bien algunos de los colaboradores han ido desapareciendo del formato con el tiempo, la mayoría de ellos se reunirán de nuevo en el último programa de 'Sálvame'.

Una situación complicada para los colaboradores y tertulianos del formato, que viven una temporada de incertidumbre al no saber que será de ellos una vez 'Sálvame' cierre sus puertas el día 23 de junio. Sin embargo, los rumores acerca de un posible traslado a Netflix con un formato parecido, han comenzado a rodear a los colaboradores.

Por otro lado, 'La Fábrica de la Tele', que ha sido productora y hogar de todos ellos durante años, se encuentra inmersa en una nueva aventura de lo más innovadora, según adelantó el periodista Rocco Steinhäuser en el programa de radio Versió RAC1: "La productora La fábrica de la tele prepara un programa transgresor, divertido y muy loco con las ocho caras más conocidas del programa ‘Sálvame’. El formato se emitirá fuera de Mediaset y se espera que se estrene próximamente", comentó el periodista.

Los 8 nombres que formarán parte del nuevo 'Sálvame'

Oscar Cornejo y Adrián Madrid, propietarios de 'La Fábrica de la Tele', han sorprendido a los ocho colaboradores que trabajarán en este nuevo proyecto que preparan. Ellos son: Lydia Lozano, Belén Esteban, Kiko Hernández, Chelo García-Cortés, María Patiño, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval y la última en enterarse, Terelu Campos, que se ha mostrado visiblemente emocionada tras conocer la noticia que condiciona su futuro profesional.

Mediante cartas, los colaboradores se enteraron de que los que han sido sus productores durante años, querían seguir contando con ellos: "Te mereces que te pasen cosas buenas, Terelu, eres el mejor ejemplo de superación por muchos motivos. El legado de las Campos no puede perderse", leyó la colaboradora en la carta. Por el momento son 8 los nombres que se conocen y formarán parte del nuevo proyecto pero, ¿qué pasará con el resto?

Un nuevo proyecto repleto de ausencias

A pesar de conocer que algunos colaboradores tienen asegurado el futuro profesional, todavía se desconoce el paradero de tertulianos como Miguel Frigenti, Gema López, Laura Fa, Alonso Caparrós, Raquel Bollo, Rafa Mora o el presentador Jorge Javier Vázquez. Mientras que algunos de sus compañeros ya pueden respirar tranquilos, estos cuatro y algunos más se encuentran en un momento de incertidumbre.

Los rumores comienzan a aflorar, y según el portal Informalia, Gema López podría estar barajando su regreso a Antena3, donde ya trabajó en el equipo de 'Dónde estás corazón', a pesar de no existir ninguna confirmación. Laura Fa por su parte se ha labrado un nombre en el mundo de los podcasts, donde triunfa con su proyecto 'Mamarazzis' junto a Lorena Vázquez, además de colaborar en el video-podcast de Mtmad 'En todas las salsas'.

En el caso de Miguel Frigenti o Rafa Mora, las cosas no están tan claras. Y es que, según Belén Esteban, los benjamines parecen tenerlo más dificil que el resto. Un comentario que Frigenti no se tomó nada bien, respondiendo que "dar nombres era innecesario, yo en su lugar hubiese deseado suerte a todos sus compañeros. Lo que me duele es la posición en la que me ve", alegaba el colaborador.

Kiko Matamoros desvela qué será de Rafa Mora

Kiko Matamoros ha querido contar un poco más, señalando que son los colaboradores de perfil "bajo" los que más fácil lo tienen, desvelando además un punto clave del futuro de Rafa Mora: "Además que Rafa tiene una oferta para hacer televisión", explicaba el colaborador. Alonso Caparrós, otro de los colaboradores de 'Sálvame' aseguraba tenerlo claro en una entrevista a Outdoor: "Voy a montar una empresa de reformas porque quiero conseguirle los papeles a un inmigrante de Perú", confesó.

Hay nombres de los que todavía no se sabe nada, como Raquel Bollo o Jorge Javier Vázquez, que por diferentes razones no han desvelado ningún dato acerca de su futuro profesional. Sea como sea, está claro que el fin de una era está a la vuelta de la esquina, y los colaboradores no están dispuestos a desaparecer de la televisión.