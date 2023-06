El sorprendente motivo por el que una soltera no puede liarse con nadie cuando sale de fiesta

Kynverlyn y Lucía / Cuatro

La cita de Kynverlyn y Lucía

A Kynverlyn le ha costado mucho llegar al punto en el que está y quererse, en el colegio le hicieron mucho bullying porque tenía mucho acento colombiano.

A Lucía, su cita, le gusta todo lo que tenga que ver con los tatuajes y el arte. También le gusta cantar. Físicamente le gustan más las mujeres, pero siempre acaba con hombres. Al ver a Kynverlyn, ha alucinado y los dos han sentido que tenían mucho rollazo.

La confesión de Kynverlyn

Kynverlyn estaba muy preocupada porque Lucía no estaba cenando nada de nada y ella es de muy buen comer, por lo que no se ha cortado nada y le ha hecho el avioncito como a los niños pequeños para que probara la cena. Además, le ha confesado que para ella el tema de los dientes es súper importante y que no puede liarse con nadie estando de fiesta.

La soltera se imagina que la otra persona ha estado cenando con sus amigos, no se ha cepillado los dientes y que al besarle le puede salir un cacho de carne. Lucía ha flipado, pero le ha parecido muy respetable, pero ella de fiesta “me tomo tres copas y ya no sé ni cómo me llamo”.