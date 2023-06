Fer hace lo que nunca antes había hecho en Pasapalabra: "Me voy soltando"

Fer hace lo que nunca antes había hecho en Pasapalabra

Fernando y Moisés siguen dando tardes de gloria a Antena 3. El concursante gallego, que ha demostrado su timidez desde el primer día, se va soltando y ya se animó para hacer algo con lo que aún no se había atrevido. El momento más divertido del programa sin duda, en el que Fernando Castro se lanzó con una imitación al más puro estilo Nancy Sinatra.

Moisés y Fer están protagonizando un duelo que vuelve a mostrar la rivalidad y la amistad que puede haber en Pasapalabra. Con un bote que ya roza el medio millón de euros, los dos concursantes siguen acumulando tardes en uno de los programas más vistos de la televisión.

Desde el año 2000, Pasapalabra es uno de los concursos más longevos de la televisión y la audiencia no falla tarde tras tarde en Antena 3. La simpatía de Roberto Leal y el desparpajo de los concursantes son la huella de un programa que mantiene intacto su éxito.

La imitación de Fer a Nancy Sinatra

Fer aprovecho el rebote en la prueba musical para acertar y acumular cinco segundos más para el Rosco. El gallego comenzó a cantar 'These boots are made for walking' y hasta bailó e imitó a Nancy cuando la música sonó en el plató de Pasapalabra. Tanto invitados como el público se vino arriba con la canción y la pista musical volvió a levantar a todo el mundo.

Desde la rivalidad que tuvieron Rafa Castaño y Orestes que acabó con un bote de 2.272.000 euros, el mayor de la historia de la televisión. Fueron muchos los programas que compartieron Rafa y Orestes, y ahora Fer y Moisés están iniciando un duelo que muchas veces recuerda al suyo.

Recordemos que en uno de los últimos programas, Fernando se cambiaba el nombre. "Pasamos si te parece de Fernando a Fer", confesaba el presentador del programa de 'Pasapalabra'. "Sí, es que son demasiadas letras. De siempre he sido 'Fer', pero como lo cogieron del DNI, dije bueno me llaman Fernando no pasa nada", hablaba el concursante con Roberto Leal.