La confesión de Fer al ver que Moisés era su rival en Pasapalabra: "No se puede decir en televisión"

’Fer’ en Pasapalabra / Antena 3

1 Se lee en minutos D. M.



Fernando es el concursante de Pasapalabra que se ha ganado a toda la audiencia por su simpatía y en estos últimos programas parece haber perdido la vergüenza. Ha aprovechado su turno antes de 'El Rosco' para despedirse de sus compañeros.

Fer tiene una preparación que deja asombrada a cualquier persona. Un concursante que programa tras programa se suelta cada vez más. Cuando llegó al programa se cortaba bastante y no era capaz de ser él al 100%, sin embargo, a medida que pasan los programas vemos a un Fernando más cómodo y suelto con el programa y el público.

Moises habla sobre su 'rival'

Noticias relacionadas

"A veces pienso que es como jugar al ajedrez con un ordenador porque falla muy poco, entonces como tú cometas un error pierdes. Pero vamos, fuera de cámaras estoy muy a gusto con él", ha sido al confesión de Moisés sobre su compañero y rival en el programa de Antena 3. "Yo lo considero más un compañero que un rival, pero bueno si que es cierto que luego hay que pensar en sobrevivir.

La confesíón de Fer sobre Moisés

"Lo veo muy preparado. Me acuerdo de haberlo visto concursar hace muchos años y bueno pues se me escapó alguna palabra que no se puede decir en televisión cuando lo ví", confiesa Fer sobre su compañero en el plató de televisión. "Pero bueno, luego en la práctica no me podía haber tocado una mejor persona con la que compartir los peuqeños huecos".