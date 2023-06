Daria y Mbaye durante su cita en ’First Dates’ / Cuatro

No siempre salen bien todas las citas que se plantean en el programa de 'First Dates'. En uno de los últimos programas uno de los solteros hizo algo completamente desafortunado que dejó al equipo del programa perplejo. Esta escena pasó cuando dos solteros, Daria y Mbaye tenían una cita en el restaurante de 'First Dates'.

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

La cita de Daria y Mbaye

Daria es de origen ruso y lleva 9 años en España. Trabaja como profesora de inglés y es influencer -tiene más de un millón de seguidores en TikTok-.

Mbaye asegura ser un chico muy divertido al que le gusta compartir con sus amigos. Al verle, Daria ha tenido claro que le conocía de algo y no sabía de qué. A él ella le ha parecido muy guapa, pero no le sonaba de nada y ha pensado que igual le había visto por San Sebastián.

La razón por la que Daria conoce a Mbaye

En busca del motivo que le hacía conocer a Mbaye y al saber que tenía un amigo ruso, Daria ha descubierto que tenían cosas en común. Sin embargo, no ha sabido de qué le conocía hasta que él le ha dicho que su madre era senegalesa, pero no ha querido decirle de qué le conocía no fuera a ser que le dijera que su ex era su mejor amigo.

Han conectado bastante bien y ambos han sentido que había química. A ella le ha parecido que necesita a una persona menos loca porque ella ya lo es y necesita a alguien que le frene un poco a veces.

El mal gesto de Mbaye

Ambos estaban en el reservado del programa y ella le ha confesado a él que es una señorita y no se besa con nadie en la primera cita. También le ha dicho que no le gustaban los chicos españoles porque eran muy poco caballeros y justo Mbaye no la ha invitado a cenar, algo que para la soltera es fundamental.

En la confesión final, Daria le ha dicho que no quería tener una segunda cita con él por dos motivos: porque es igual de extrovertido que ella y porque no ha pagado la cuenta. Tal y como ha confesado la influencer le ha dicho que para ella es fundamental que la primera vez fuera él quién le invitara a cenar.