La primera declaración de amor de Kiko Hernández a Fran Antón tras anunciar su boda en septiembre

Kiko Hernández y Fran Antón comparten su primera foto juntos / Redes

Kiko Hernández vive uno de los momentos más liberadores de su vida, desde que desveló su amor públicamente en la que ha sido su casa profesional durante más de catorce años. El colaborador, que ha confirmado su relación sentimental con el actor y modelo Fran Antón, parece no estar dispuesto a esconder su felicidad por más tiempo. Y es que, desde que los rumores acerca de una posible boda en Melilla comenzaron a aflorar, Kiko Hernández se ha mantenido bajo el foco mediático.

Marta López, Belén Esteban y María Patiño entre otros compañeros, no eran capaces de contener las lágrimas y emoción una vez Kiko Hernández confesó públicamente en 'Sálvame' su amor por Fran Antón y sus planes de boda para finales de este verano. Aliviadas por saber que podrán asistir a la que será una de las bodas del verano, las colaboradoras y amigas del tertuliano lloraban de felicidad al ver a Kiko Hernández hablar de su pareja: "He encontrado al hombre de mi vida. He encontrado al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas. Y he encontrado a la persona que más quiero. Y esa persona se llama Fran Antón", aseguró el tertuliano.

Kiko Hernández comparte un romántico mensaje en Instagram

Un Kiko Hernández liberado que, además de la sentimental dedicatoria a su prometido, ha querido compartir la primera fotografía con Fran Antón tras hacer público su noviazgo acompañada de un romántico mensaje. Ambos vestidos de blanco y con una amplia sonrisa, el colaborador de 'Sálvame' escribía bajo la foto uno de los versos de una canción de María Peláe: "Si volviera a nacer…tú serías”, en lo que parece ser la primera declaración de amor pública.

Sin embargo, Kiko Hernández no ha sido el único en compartir esta romántica fotografía. Fran Antón publicaba la misma fotografía, que parece haber sido tomada en un momento especial para la pareja, acompañada de una declaración de amor de nuevo a ritmo de María Peláe: "Mientras cure el amor, mientras cure el amor, mientras que nos cuidemos, llevo lo que no pudo ser, lo que ganamos también, como historia de vida", escribía el modelo.

Una publicación en Instagram que acumula más de 35.000 'me gusta' y una larga lista de felicitaciones hacia la pareja, entre las que se encuentran Marta López o Anabel Pantoja, que confiesan morir de amor y desean lo mejor a Kiko Hernández y Fran Antón en esta nueva etapa. Sea como sea, lo que está claro es que el colaborador de 'Sálvame' se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida, que terminará con un 'sí, quiero' en Melilla durante el mes de septiembre.