Fernando Castro agradeció a todo el equipo de Pasapalabra el apoyo en un mal día.

1 Se lee en minutos D. Muñoz



Fernando Castro, 'Fer', pasó uno de los peores días en Pasapalabra. El concursante gallego confesó nada más empezar el programa que no lo estaba pasando bien, aunque por suerte para él, superó la silla azul y la evitó para este jueves tras su empate con Moisés en el Rosco.

Fer quiso agradecer el apoyo de todo el equipo de Pasapalabra por su apoyo en un día muy difícil que estaba pasando por "motivos que pasan fuera de las cámaras". El gallego no entró en detalles pero sí le salió del corazón responder con unas palabras por lo bien que se había sentido con el apoyo de todos.

Moisés y Fer están protagonizando un duelo que vuelve a mostrar la rivalidad y la amistad que puede haber en Pasapalabra. Con un bote que ya roza el medio millón de euros, los dos concursantes siguen acumulando tardes en uno de los programas más vistos de la televisión.

Desde el año 2000, Pasapalabra es uno de los concursos más longevos de la televisión y la audiencia no falla tarde tras tarde en Antena 3. La simpatía de Roberto Leal y el desparpajo de los concursantes son la huella de un programa que mantiene intacto su éxito.

Noticias relacionadas

Desde la rivalidad que tuvieron Rafa Castaño y Orestes que acabó con un bote de 2.272.000 euros, el mayor de la historia de la televisión. Fueron muchos los programas que compartieron Rafa y Orestes, y ahora Fer y Moisés están iniciando un duelo que muchas veces recuerda al suyo.

Fer se sincera: "No ha sido un buen día"

"Por cosas que han pasado fuera de cámara, no es un secreto que no estoy en un momento genial. Gracias a los concursantes, al equipo y a Moisés porque hoy no ha sido un buen día". Así de claro se ha mostrado Fer nada más sentarse junto a Chema Martínez y Natalia para iniciar un nuevo programa. El gallego le ha querido dar normalidad a un problema que ha tenido fuera del programa, y sobre todo agradecer el apoyo que ha sentido de la familia de Pasapalabra.