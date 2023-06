Jennifer Lawrence en 'El Hormiguero' sobre Elizabeth Taylor: "Fue aterrador"

Jennifer Lawrence en ’El Hormiguero’ / Antena 3

El Hormiguero no cambia: sigue siendo el programa más visto de la televisión, con permiso de Pasapalabra y su éxito brutal cada noche. Pablo Motos no puede estar más contento con los datos de audiencia, y en parte, el éxito se debe a su presencia magnética cada noche en el plató de Antena 3.

Además, cada semana el programa tiene el placer de tener a cuatro invitados nuevos que vienen a presentar sus nuevos proyectos o novedades que tengan entre manos. Esta semana está casi a punto de acabar, ya que el programa está en el ecuador de las visitas que ofrecen cada semana. Motos podía compartir esta semana plató con Jennifer Lawrence.

Presenta su nuevo proyecto

Jennifer interpreta a un personaje que se llama Maddie, que está a punto de quedarse sin casa y es conductora de Uber. Necesita un coche para trabajar porque el suyo se lo ha quitado el Estado, y ve un anuncio en internet de unos padres que dice que si sale con su hijo le regalan un coche.

La anécdota con Elizabeth Taylor

Jennifer Lawrence confundió un día a una señora con Elizabeth Taylor. "Yo vi a esta señora que me estaba hablando y es que me estaba felicitando y yo no sé por qué decidí que era Elizabeth Taylor. Me estaba hablando y evidentemente yo estaba alucinando y me estaba felicitando y me decía 'pero tu carrera, tus películas'", cuenta la actriz. Entonces, pasa una amiga suya y le dice "Mira, es Elizabeth Taylor". La actriz confiesa que su amiga la miró casi con cara de loca y le confesó "no, esa no es", Elizabeth Taylor ya estaba muerta. "Ya no estaba entre nosotros", por lo cual todo el encuentro fue con una completa desconocida.