Fernando es el concursante de Pasapalabra que se ha ganado a toda la audiencia por su simpatía y en estos últimos programas parece haber perdido la vergüenza. Ha aprovechado su turno antes de 'El Rosco' para despedirse de sus compañeros.

Fer tiene una preparación que deja asombrada a cualquier persona. Un concursante que programa tras programa se suelta cada vez más. Cuando llegó al programa se cortaba bastante y no era capaz de ser él al 100%, sin embargo, a medida que pasan los programas vemos a un Fernando más cómodo y suelto con el programa y el público.

Ya no se llama Fernando

Recordemos que en uno de los últimos programas, Fernando se cambiaba el nombre. "Pasamos si te parece de Fernando a Fer", confesaba el presentador del programa de 'Pasapalabra'. "Sí es que son demasiadas letras. De siempre he sido 'Fer', pero como lo cogieron del DNI, dije bueno me llaman Fernando no pasa nada", hablaba el concursante con Roberto Leal.

Fernando se despide de sus compañeros

Fer aprovecha su turno para despedirse de sus compañeros que le han acompañado en estos últimos tres programas y con los que ha disfrutado participando en 'Pasapalabra'. Natalia Rodríguez, Chema Martínez, Txabi Franquesa y Fiona Fererr se despiden de 'Pasapalabra'.

Fer ha querido dar las gracias en primer lugar a los invitados del "equipo contrario, que no rival, tal y como ha confesado él. Luego, se ha detenido un 'poco más con las despedidas de su equipo.

Natalia y Chema han sido claves para 'Fer'

Fer ha hecho un guiño al nuevo single de Natalia que ha dado el "cien por cien" en el programa. Adem´sa, se ha detenido con Chema, ya que han compartido maratones. Ha desvelado que los dos coincidieron una vez una maratón. “Te quiero fino”, le ha comentado, al desearle que se recupere pronto y totalmente de su lesión.