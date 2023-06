Belén Esteban rompe a llorar con la confesión de Kiko Hernández en 'Sálvame': "Me acuerdo de Mila y Jorge Javier"

Kiko Hernández anuncia su boda en Sálvame

Apenas unos días después de que 'Sálvame' hiciese pública una de las noticias más impactantes del formato, anunciando la inminente e inesperada boda de Kiko Hernández, ha sido el propio protagonista quien ha querido confesarse y resolver todos los rumores generados alrededor de su enlace. Si por algo se ha caracterizado el colaborador durante su carrera televisiva, es por no hablar de su vida privada y preservar su intimidad intacta. Sin embargo, Kiko Hernández parece no querer esconder más su amor por Fran Antón, asegurando que "en septiembre sí me quiero casar contigo" delante de todos sus compañeros.

Tras especularse que podría tratarse de una estrategia para promocionar su nueva obra de teatro, el tertuliano desmentía estas informaciones y aseguraba por primera vez de forma pública que su amor por Fran Antón era sincero, desatando inmediatamente las lágrimas de sus compañeras y amigas. María Patiño, Belén Esteban y Marta López se mostraron emocionadas tras las confesiones de Kiko Hernández.

❤ Kiko Hernández se casa con Fran Antón ❤



El colaborador confirma que en septiembre se dará el sí quiero en Melilla 😍 ¡Viva el amor! #yoveosálvamehttps://t.co/OmubIi5KRM — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 13 de junio de 2023

Enigmático y reservado a partes iguales, el colaborador de 'Sálvame' señalaba que durante el pasado fin de semana había vivido uno de los días más emocionantes y felices de toda su vida: "Recuerdo dos días de mucha felicidad, cuando nacieron mis hijas y este fin de semana. Es comparable en cuanto a felicidad”, explicaba. Momentos después, Kiko Hernández hizo uso del pulpillo en el que tantas veces ha dado exclusivas, para confesar que quiere casarse con Fran Antón en Melilla durante el mes de septiembre.

Kiko Hernández habla de su reciente cambio de carácter

Y es que, parecen haber sido unos días complicados para algunas de las colaboradoras como Belén Esteban, María Patiño o Marta López dada la incertidumbre alrededor del enlace matrimonial de su amigo. Especialmente esta última, quien se considera íntima de Kiko Hernández y se derrumbaba al enterarse de que podría no haber sido invitada a la celebración: "¿Tú te crees que un día así tú no ibas a estar a mi lado?" bromeaba el prometido al conocer la preocupación de su compañera.

Kiko Hernández vuelve a @salvameoficial tras su supuesta boda con Fran Antón con un mensaje claro: "Hay cosas de mi vida que comparto y otras que no, lo decido yo"#yoveosálvame https://t.co/EZiI6ozLbI — Telecinco (@telecincoes) 13 de junio de 2023

Un sinfín de felicitaciones, besos y abrazos por parte de los colaboradores y amigos del colaborador, protagonizaron un programa de 'Sálvame' lleno de emociones y sentimientos a flor de piel. Belén Esteban y María Patiño por su parte fueron las más afectadas por las informaciones, siendo conscientes de la importancia que tiene este momento en la vida de Kiko Hernández, quien se sinceró asegurando que "muchos de mis compañeros han dicho 'Te ha cambiado el carácter'. Pues ha sido gracias a ti. Gracias a ti, Fran. Te quiero", culminó el tertuliano.

Belén Esteban no dudó en acercarse una vez más a su amigo para explicarle el motivo detrás de su emoción: "Pienso en dos personas. Una que se llama Mila y la otra que se llama Jorge Javier Vázquez, que estarían tan contentos, Kiko. Y sé que has sido muy valiente porque sé que lo has pasado mal". Un giro de 360 grados en la vida de Kiko Hernández del que se muestra más que orgulloso, expresando que "jamás pensaría que esta noticia la iba a dar en este programa. Y estoy tan feliz". Sea como sea, habrá que esperar unos meses para ver a los colaboradores de 'Sálvame' apoyando a Kiko Hernández en el día más importante de su vida.