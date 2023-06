El ataque de risa de una soltera tras la confesión de su cita en 'First Dates': "Cuando se da se da y si no hay una sequía"

Raquel y Juan tras su cita en el programa de ’First Dates’ / Cuatro

2 Se lee en minutos D. M.



No siempre salen bien todas las citas que se plantean en el programa de 'First Dates'. En uno de los últimos programas la cita no ha ido nada bien, hasta el punto de que han abandonado el restaurante del programa porque no querían seguir cenando juntos.

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

La cita de Juan y Raquel

Raquel tiene 23 años y trabaja como modelo y azafata profesional. Se describe como una chica fitness y la nutrición es su estilo de vida. Juan es un tipo muy extrovertido, se lo pasa muy bien con sus amigos y también, al igual que su cita, ha declarado que "disfruto del deporte y la alimentación"

Juan le ha contado que él hacía una alimentación basada en el ayuno intermitente y la dieta paleo, y a ella le ha parecido muy interesante. El joven se ha interesado por el desayuno de su cita y al saber que intercalaba los desayunos con batidos de proteínas le ha dicho que él estaba en contra porque había muchas más proteínas en el jamón serrano de toda la vida.

'El Rasca del Amor' en el programa

Noticias relacionadas

Jugando al Rasca del Amor, les ha tocado responder cuál sería el lugar más raro dónde les gustaría practicar sexo y Juan ha sido muy claro “Yo no estoy pensando todo el día en el sexo porque, además, yo no me masturbo. Yo solo hago sexo real, cuando se da se da y si no hay una sequía, se pasa y punto”. A Raquel le ha entrado un ataque de risa, pero luego ha sentido que era un tipo con sus propias creencias y con mucha sinceridad. Él le ha dicho que buscaba una relación seria y ella le ha hablado de compartir hasta una cuenta bancaria, pero ella simplemente busca a una persona normal.

El final de la cita

Al principio de la cita Raquel confesaba que no tendría nada con él porque no le había gustado, ya que no era su tipo. Sin embargo, con el transcurso de la cita, Juan ha tenido claro que no quería tener una segunda cita con ella porque no era su prototipo. Ella para colmo ha cambiado de opinión tras el transcurso de la cita y le ha confesado al final de la cita que no le importaría tener una segunda cita, ya que se ha dado cuenta de que tienen muchas cosas en común.